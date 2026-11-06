Liên tiếp phát hiện thịt lợn bất thường, phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt lo lắng đón con về giữa trưa

Vụ việc phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) phản ánh trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường sáng 4/11 đã phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường.

Cụ thể, thịt lợn có biểu hiện mềm nhũn, dễ biến dạng, không giữ được độ săn chắc như thịt tươi thông thường. Bề mặt miếng thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt. Thông tin trên gây lo lắng cho phụ huynh có con đang theo học tại trường cũng như dư luận.

Thịt lợn có dấu hiệu bất thường sử dụng để nấu suất ăn bán trú cho học sinh Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: CMH

Ngày 5/11, trao đổi với PV báo Dân Việt, anh T.N.A, một phụ huynh có hai con đang theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt cho biết, không chỉ ngày 4/11 mà trong ngày 5/11 phụ huynh cũng tiếp tục phát hiện thịt lợn có dấu hiệu bất thường tương tự.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, số thịt nói trên đã được niêm phong. Nhà trường cũng làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm là Công ty Ngôi Sao Xanh để làm rõ sự việc" - anh A. cho hay.

Theo chia sẻ của phụ huynh, trong bữa ăn trưa ngày 5/11, nhà trường đã thay đổi loại thịt khác để chế biến thức ăn cho trẻ.

Anh A. cho biết, việc liên tiếp phát hiện thịt có biểu hiện bất thường trong hai ngày khiến tâm lý chung của nhiều phụ huynh lo lắng, bức xúc, đặc biệt khi thực phẩm này được sử dụng để chế biến bữa ăn cho trẻ mầm non.

Trường Mầm non Phương Liệt xảy ra vụ việc. Ảnh: Tào Nga

Một phụ huynh khác cho biết do công việc bận nên gia đình không thể sắp xếp đón con về nhà ăn trưa. "Nghe thông tin thực phẩm đã được thay thế nên tôi vẫn cho con ăn bán trú tại trường. Phụ huynh rất lo lắng cho con cái, có nhiều người bức xúc, thậm chí ra trường đón con về" - phụ huynh chia sẻ.

Theo ghi nhận vào cuối giờ sáng nay (ngày 5/11), khoảng 20 phụ huynh đã đứng chờ ngoài cổng trường, chờ thông tin cuộc họp giữa trường với đại diện phụ huynh, cơ quan y tế và phòng Văn hóa - Xã hội của phường. Một số người khác lo lắng, đợi con học hết buổi sáng, không cho con ăn mà đón về nhà, tạm dừng bán trú. Đây cũng là ngày thứ hai một số phụ huynh không yên tâm với suất ăn bán trú đã đón con về.

Trưa nay (5/11), nhiều phụ huynh có mặt ở trường để đón con về buổi trưa và với mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Tào Nga

Hiện phụ huynh tiếp tục phối hợp, làm việc với nhà trường, các cơ quan liên quan và đơn vị cung cấp thực phẩm để chờ thông tin xác minh, làm rõ sự việc.

Phụ huynh cũng mong muốn những vấn đề liên quan đến nguồn gốc, chất lượng thực phẩm cung cấp cho nhà trường sớm được làm sáng tỏ, giúp cha mẹ học sinh yên tâm hơn về bữa ăn hằng ngày của trẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND phường Phương Liệt cho biết, đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu.

Trước đó như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. Ảnh: UBND phường Phương Liệt

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc" - UBND phường Phương Liệt thông tin.