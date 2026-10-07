Vụ người điểm cao xin không nhận chức: Điều động Trưởng phòng VH-XH làm hiệu trưởng

Ngày 7/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng, cho biết địa phương vừa hoàn tất việc tiếp nhận viên chức và bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Mạnh (sinh năm 1971) - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo ông Tuấn, quyết định trên được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản điều động ông Trịnh Hồng Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng từ ngày 1/10.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức theo quy định.

Ông Trịnh Hồng Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Sau sáp nhập, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý để kiện toàn chức danh hiệu trưởng. Hai nhân sự được đưa vào diện xem xét là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng.

Theo kết quả chấm điểm theo thang 100, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm. Trên cơ sở kết quả này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận chức hiệu trưởng và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.