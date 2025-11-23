Thầy, trò chung tay giúp người dân 'hồi sinh' thiết bị điện sau lũ

Một chiếc tủ lạnh của người dân đang được thầy, trò Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa kiểm tra, sửa chữa. Ảnh: Duy Ngọc

Thầy, trò miệt mài sửa chữa thiết bị điện cho dân

Sau những ngày mưa bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa, khi nước vừa kịp rút, đời sống của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn. Từ chiếc máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh đến xe máy - hầu hết các thiết bị điện thiết yếu trong gia đình đều bị ngâm nước, hư hỏng, khiến sinh hoạt của bà con càng thêm khó khăn.

Giữa bộn bề lo toan ấy, một hoạt động đầy ý nghĩa đã diễn ra âm thầm nhưng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là hơn 80 sinh viên cùng 20 giáo viên của Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa đã tình nguyện thành lập các đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện miễn phí cho người dân.

Hai sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa tỉ mỉ sửa máy bơm bị hư do ngập nước lũ. Ảnh: Duy Ngọc

Từ sáng sớm, thầy và trò, Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa đã chia ra làm hai nhóm nhỏ, một nhóm đi đến tận nhà dân ở thôn Phú Nhuận (xã Ninh Phước) do một giáo viên dẫn đi để cùng sửa chữa. Đến chiều thì tập trung tại sân nhà của một thầy giáo cùng trường tại thôn Vạn Phước (đoạn gần cây xăng Phước Thuận 2, xã Ninh Phước).

Thầy Nguyễn Xuân - Trưởng Khoa khoa Điện – điện tử chia sẻ: "Trong ngày hôm nay thầy, trò chúng tôi đã sửa hơn 100 thiết bị điện gia dụng cho người dân gồm: máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh, máy xay sinh tố,… Chúng tôi bắt đầu công việc trong không khí khẩn trương để giúp người dân sớm có các thiết bị điện để sử dụng".

Thầy Xuân cho biết, đa số máy móc sau lũ đều hỏng do bị ngâm bùn, nước tràn vào hệ thống điện, bạc đạn (vòng bi) và cuộn dây điện động cơ. "Nếu không vệ sinh, sấy khô và vệ sinh lại đúng kỹ thuật, khi bà con tự bật lên rất dễ gây chập điện. Do đó, chúng tôi ưu tiên kiểm tra kỹ, hướng dẫn bà con cách sử dụng đúng để đảm bảo an toàn", thầy Xuân nói.

Thầy Nguyễn Xuân "khoe" với phóng viên 2 thiết bị điện gia dụng vừa được thầy, trò sửa chữa xong. Ảnh: Duy Ngọc

Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng (ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) cho biết, em vừa tốt nghiệp hồi tháng 7/2025, nhưng khi nghe nhà trường phát động em đã đăng ký ngay. "Lũ đi qua, nhìn bà con bối rối vì đồ đạc hư hỏng, tụi em cứ thấy thương. Những thiết bị điện như máy giặt, tủ lạnh, máy xay sinh tố… là những vật dụng rất cần cho cuộc sống hằng ngày. Giúp được gì là tụi em làm liền", Tùng chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng cẩn thận kiểm tra cường độ dòng điện của một chiếc tủ lạnh sau khi khắc phục. Ảnh: Duy Ngọc

Giúp đến khi nào bà con hết nhu cầu

Nhận lại chiếc tủ lạnh đã được vệ sinh sạch sẽ và chạy ổn định, anh Nguyễn Văn Vẹn ở thôn Vạn Phước (xã Ninh Phước) cho biết, mưa bão khiến nhà anh bị ngập sâu hơn 2m, nhà anh bị hư 6 máy bơm nước các loại và một tủ lạnh.

"Nhờ mấy cháu sinh viên và các thầy mà tất cả máy bơm, tủ lạnh đã hoạt động lại ngon lành, nhờ đó mà gia đình tôi đỡ tốn một khoản tiền để ra tiệm sửa chữa", ông Vẹn nói.

Anh Nguyễn Văn Vẹn phấn khởi nhận lại chiếc tủ lạnh đã hoạt động lại ngon lành. Ảnh: Duy Ngọc

Ông Nguyễn Phan Anh Quốc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa cho biết, trường đã vận động hơn 80 sinh viên và 20 giáo viên ở 4 khoa: Điện - điện tử; Cơ khí - xây dựng; Công nghệ ô tô; Kinh tế tổng hợp tham gia sửa chữa đồ điện gia dụng như: máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh, xe máy, dọn nhà,… cho bà con tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bão như: phường Đông Hải, phường Phan Rang, xã Ninh Phước,…

Ông Quốc thông tin: "Dự kiến ngày mai, nhà trường tiếp tục đến xã Phước Hậu giúp bà con vùng lũ nơi đây. Nhà trường sẽ hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng bị ảnh hưởng mưa bão cho đến khi hết nhu cầu".

"Chúng tôi xem đây vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là cơ hội để sinh viên rèn nghề trong môi trường thực tế. Quan trọng nhất là lan tỏa tinh thần sẻ chia, để bà con sớm vượt qua khó khăn," ông Quốc chia sẻ.

Thông tin người dân gửi máy bơm nước để sửa được ghi lại cẩn thận. Ảnh: Duy Ngọc

Trong dòng người rộn ràng nhận lại đồ đã được sửa xong, nhiều lời cảm ơn, nhiều nụ cười xen lẫn sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt những người dân vùng lũ.

Giữa những mất mát do thiên tai để lại, hình ảnh các thầy, sinh viên miệt mài bên những thiết bị lấm lem bùn đất trở thành điểm sáng ấm áp, như một lời nhắc rằng chỉ cần có sự chung tay, cuộc sống sẽ sớm hồi phục.