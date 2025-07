Clip trẻ mẫu giáo đánh bạn: Phụ huynh phản ứng, trường báo công an!

Chiều 16-7, một lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an đang xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc phụ huynh phản ánh con em mình bị bạn xô ngã nhưng nhà trường thiếu trách nhiệm.

Thông tin đăng tải thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Trước đó, trên một tài khoản Facebook đăng thông tin cho rằng nhà trường thiếu trách nhiệm sau khi xảy ra vụ việc con em mình bị bạn học đẩy ngã đập đầu xuống nền.

Không có cô giáo trong lớp khi trẻ đánh nhau

Theo nội dung đăng tải, sự việc xảy ra tại Trường Mẫu giáo Thắng Lợi (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 4-7.

Sáng hôm sau (5-7), 2 cô chủ nhiệm của lớp có xuống nhà và đưa bé đi khám nhưng bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi thêm vì đây là chấn thương ở đầu, có thể sẽ bị tụ máu lâu ngày về sau.

Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay, nhà trường vẫn không có động thái thăm hỏi hay gặp phụ huynh để giải quyết vấn đề như thế nào. Đến sáng 15-7, gia đình lên trường trao đổi với cô hiệu phó thì cô này nói không thấy phụ huynh có nhu cầu cần gặp nhà trường nên các cô chỉ đưa bé đi khám như vậy, nếu bé không có việc gì là xong.

Cũng theo nội dung đăng tải, quy định là lớp trẻ được bố trí hơn 2 cô nhưng khi xảy ra sự việc thì không có cô giáo trong lớp. "Em cần nhà trường cho nhà em một lời giải thích rõ ràng và phải khắc phục tình trạng này như thế nào để sau đó không có 1 bé nào bị như con em nữa…" – phụ huynh này đề nghị.

Kèm theo nội dung đăng tải là đoạn video do camera của nhà trường ghi lại diễn biến sự việc trong lớp học.

Theo video, trong lúc đang đứng trên giường, 1 cháu bé thì bị bạn xô từ phía sau, ngã đập đầu xuống nền nhà. Trong khi cháu bé ôm đầu khóc thì một số bạn vây lại dùng tay, chân đánh, xô ngã. Trong gần 2 phút xảy ra sự việc, khung hình camera không thấy bóng dáng người lớn. Sau đó, 1 cô giáo vào lớp kiểm tra tình trạng của cháu bé.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, hiện đã có hơn 14.000 lượt bình luận, hơn 11.000 lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bức xúc về trách nhiệm của giáo viên, nhà trường. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đặt ra vấn đề giáo dục của gia đình, nhà trường khi trẻ mầm non đã hùa vào đánh "hội đồng" bạn.

Một số nội dung đăng tải không đúng sự thật

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Trường Mẫu giáo Thắng Lợi thừa nhận đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội là đúng. Tuy nhiên, vị này cho rằng một số nội dung đăng tải không đúng sự thật, gây hoang mang. Do đó, nhà trường đã báo cáo với Công an xã và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk để vào cuộc xử lý.

Lãnh đạo Trường Mẫu giáo Thắng Lợi cho rằng khi trả học sinh, các cô giáo đã kiểm tra tình trạng của từng em thì bình thường. Khi nhận được phản ánh của gia đình, nhà trường đã đưa cháu đi khám tại 2 bệnh viện và được kết luận sức khỏe bình thường. Sau đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên tiếp tục theo dõi sức khỏe của cháu và đến nay không có vấn đề gì.

"Việc các cháu xô nhau là chuyện bình thường, không có vấn đề gì. Ở đây, giáo viên hơi sơ sẩy một chút là ra trả trẻ thôi!" - vị này nói.