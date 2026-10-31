Vụ túm cổ, đánh học sinh lớp 2: Giáo viên và trung tâm liên kết nói gì?

Có lỗ hổng trong liên kết?

Theo giải trình của giáo viên P.P (quốc tịch Nga) và trợ giảng L.T.K (người Việt Nam), sự việc đánh học sinh xảy ra tại giờ học tiếng Anh tại lớp 2A2, Trường TH-THCS-THPT Việt - Hoa (Trường Phổ thông Việt - Hoa, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ). Chương trình học bắt đầu từ 14h55 đến 15h10 ngày 22/9.

Nam giáo viên người Nga túm cổ học sinh lớp 2 Trường Phổ thông Việt - Hoa đưa ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ clip.

Giáo viên người Nga giải trình, ban đầu vào lớp học mọi thứ bình thường, nhưng sau đó một số học sinh đùa giỡn, mất trật tự. Trong lớp thường xuyên diễn ra các cuộc trò chuyện giữa các học sinh và thỉnh thoảng có những tiếng la hét lớn. Dù giáo viên đã nhắc nhở, nhưng các em vẫn lặp lại.

Ngoài ra, theo nam giáo viên trên, trong lớp, học sinh tự ý rời khỏi chỗ ngồi không xin phép, đi lấy nước, chạy nhảy quanh lớp, ném dụng cụ học tập về phía bạn cùng lớp, nằm ra ghế, nói to với các bạn ở xa. Có học sinh còn tự ý dùng máy tính xách tay của giáo viên để điều khiển trò chơi

“Tôi rơi vào trạng thái quá tải và mất kiềm chế. Tôi đã quát lớn với cả lớp. Trong lúc tôi đang xử lý sự mất trật tự, hai học sinh gây rối vẫn tiếp tục nói chuyện. Sau đó, tôi đã dùng tay đánh một cái vào sau đầu của cả hai học sinh này… Ngay sau đó, tôi bế một học sinh khác ra khỏi ghế và đưa ra ngoài cửa lớp. Tôi để em ở ngoài một thời gian ngắn, khoảng 3 phút thì cho học sinh này trở lại lớp”, nam giáo viên người Nga giải trình.

Giáo viên P.P thừa nhận, việc đánh học sinh là sai trái. “Tôi thành thật hối hận về những tổn thương và lo lắng đã gây ra cho các em học sinh, gia đình các em và nhà trường. Tôi xin lỗi vì hành vi của mình và nhận trách nhiệm về những hành động tác động thể chất đã xảy ra”, nam giáo viên P.P viết.

Học sinh lớp 2 bị thầy giáo dạy tiếng Anh đánh trong lớp học. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 30/10, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt cho biết, đã ký hợp đồng liên kết dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh với Trường Phổ thông Việt - Hoa từ năm 2023 tới nay. Chương trình sử dụng toàn bộ giáo viên người nước ngoài của trung tâm, mỗi buổi học có thêm 1 trợ giảng người Việt. Học phí 700.000 đồng/em/tháng, lịch học 4 tiết/tuần.

Nam giáo viên P.P được trung tâm ký hợp đồng lao động từ tháng 12/2025, có bằng thạc sĩ tiếng Anh. Trước khi sang Việt Nam, người này đang dạy tiếng Anh tại trường ở Canada. “Sau sự việc, trung tâm đã chấm dứt hợp đồng lao động, báo cáo Sở GD&ĐT, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP. Cần Thơ. Hiện giáo viên này đã rời Việt Nam”, vị lãnh đạo Gia Việt nói.

Lãnh đạo trung tâm tiếng Anh cũng cho biết, với giáo viên người nước ngoài, khi tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các yêu cầu về bằng cấp, năng lực chuyên môn. Trước khi đi dạy, trung tâm sẽ đào tạo khoảng 1 tuần về định hướng, các quy định, văn hóa, ứng xử trong môi trường giáo dục ở Việt Nam.

Còn người trợ giảng, chủ yếu thực hiện chức năng phiên dịch, hỗ trợ quá trình dạy và giữ trật tự lớp. Trợ giảng hôm xảy ra sự việc tại Trường Phổ thông Việt – Hoa là sinh viên, khi sự việc xảy ra đã không kịp thời có phản ứng.

“Trung tâm thừa nhận thiếu sót, thời gian tới sẽ khắc phục, bổ sung thêm tiêu chuẩn, đào tạo về kiểm soát cảm xúc, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và trợ giảng, đặc biệt giáo viên người nước ngoài”, lãnh đạo Gia Việt nói thêm.

Được biết, hiện Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt có ký hợp đồng liên kết dạy tiếng Anh với một số cơ sở giáo dục tại Cần Thơ, đa số ở cấp mầm non.

Trường Phổ thông Việt – Hoa

Sẽ lấy ý kiến phụ huynh về chương trình liên kết

Thầy Trần Tấn Bửu - Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt – Hoa cho biết, ngay trong ngày xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo và trường xem lại camera xác nhận. Sáng hôm sau (23/9), trường đã mời phụ huynh của 3 em học sinh bị đánh tới trường để xin lỗi. Trường cũng yêu cầu Trung tâm Ngoại ngữ Gia Việt gặp và xin lỗi phụ huynh, học sinh trong vụ việc.

Theo thầy Bửu, hành vi của giáo viên tiếng Anh là không chấp nhận được. Vì trường tin vào uy tín của trung tâm, nên sau khi ký hợp đồng liên kết, giáo viên và chương trình học do trung tâm tự quyết định. Trường chỉ giám sát qua đánh giá cuối kỳ, cuối năm của học sinh. Do đó, cũng không có yêu cầu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn với từng giáo viên được cử tới trường dạy chương trình liên kết.

Sau sự việc, để không lặp lại, trường đã cử giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp phải có mặt giám sát các buổi học trong chương trình liên kết.

“Trong hôm nay, trường sẽ thông báo tới phụ huynh tạm dừng chương trình tiếng Anh liên kết từ ngày 1/11, để rà soát lại toàn bộ quy trình, yêu cầu. Sau đó sẽ lấy ý kiến phụ huynh về chương trình có triển khai tiếp hay không, triển khai thế nào, liên kết với trung tâm nào, sau đó mới triển khai lại nếu được phụ huynh đồng ý. Do đó, thời hạn tạm dừng sẽ tùy thực tế và mong muốn của phụ huynh”, thầy Bửu nói.

Trường TH-THCS-THPT Việt - Hoa hiện có gần 1.000 học sinh khối phổ thông (từ lớp 1 tới lớp 12), với tổng số 32 lớp. Chương trình tiếng Anh liên kết được triển khai tại 13 lớp, trong đó khối tiểu học mỗi khóa 2 lớp, khối THCS mỗi khóa có 1 lớp. Tại tất cả các phòng học của trường đều lắp camera giám sát, nhưng camera chỉ ghi hình, không ghi tiếng.