Hạn cuối rà soát điểm học bạ tuyển sinh đại học trước 17h hôm nay

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, việc rà soát kết quả học tập là quyền lợi và trách nhiệm bắt buộc của mọi thí sinh. Toàn bộ thông tin học bạ điện tử được cập nhật trên Hệ thống tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ là căn cứ dữ liệu gốc để các cơ sở đào tạo tiến hành xét tuyển.

Nếu thông tin bị sai lệch hoặc thiếu sót, thí sinh sẽ đối diện với nguy cơ bị hệ thống từ chối quyền lợi hoặc bị các trường đại học hủy kết quả trúng tuyển khi đối sánh hồ sơ gốc. Do đó, thí sinh cần khẩn trương đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ điểm số các môn học, các học kỳ của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin nào chưa chính xác, thí sinh phải liên hệ ngay lập tức với trường trung học phổ thông nơi mình đang theo học, hoặc nơi nộp hồ sơ đối với thí sinh tự do. Thí sinh cần báo cáo cụ thể lỗi sai cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ phụ trách dữ liệu của nhà trường, đồng thời cung cấp học bạ giấy hoặc các minh chứng hợp pháp để nhà trường đối sánh và thực hiện điều chỉnh kỹ thuật kịp thời trên hệ thống trước giờ khóa sổ - 17h hôm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 12/6.

Thông tin cần biết về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, Bộ GD&ĐT cho biết công tác coi thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 12/6. Cụ thể, ngày 10/6 là thời gian để thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11/6, các thí sinh bước vào ngày thi chính thức với môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Ngày 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi tự chọn trong số các môn gồm Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp hoặc Ngoại ngữ.

Sau khi kết thúc giai đoạn coi thi, công tác chấm thi sẽ được triển khai theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6. Kết quả thi dự kiến được công bố chính thức vào lúc 8h00 ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong công tác xét tuyển đại học, cao đẳng.

Kỳ thi năm nay ghi nhận tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, số lượng thí sinh lựa chọn hình thức đăng ký trực tuyến đạt tỷ lệ 98,45%, tương ứng với 1.204.806 em. Ban chỉ đạo thi tổ chức tổng cộng 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi trên cả nước để phục vụ chu đáo cho kỳ thi.

Số liệu thống kê chi tiết về lượng tổng hợp đăng ký dự thi theo từng môn học trong hai năm liên tiếp thể hiện rõ xu hướng lựa chọn của thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới: