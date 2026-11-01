Yêu cầu hạn chế tăng học phí đại học ở mức cao, đột ngột

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 7526/BGDĐT-KHTC về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí trong các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học rà soát việc xác định và thực hiện mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo, bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đối với ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng lớn so với năm học trước, các trường cần rà soát căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học. Việc xác định, điều chỉnh học phí phải đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định pháp luật; hạn chế điều chỉnh tăng ở mức cao, đột ngột, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, việc thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định về đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Riêng việc xác định mức học phí thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Với chương trình đào tạo đạt mức kiểm định chất lượng theo khoản 4 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, cơ sở giáo dục đại học được tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở ban hành theo quy định.

Đối với cơ sở giáo dục đại học dân lập, tư thục, việc xác định và điều chỉnh học phí phải thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm đúng phạm vi, điều kiện và mức tăng theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí đại học. Ảnh minh hoạ: HB

Rà soát nguồn thu, chấn chỉnh việc thu học phí

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát cơ cấu nguồn thu, chi phí đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính; thực hành tiết kiệm, cắt giảm khoản chi chưa thực sự cần thiết, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng tài sản. Các trường cần tăng cường khai thác nguồn thu hợp pháp ngoài học phí, tránh phụ thuộc quá mức vào khoản thu này.

Về cơ chế thu, các trường phải thực hiện đúng Điều 12 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Học phí được thu định kỳ hằng tháng; trường hợp người học tự nguyện, cơ sở giáo dục có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với giáo dục đại học, thời gian thu học phí tối đa là 10 tháng trong một năm.

Trường hợp thu theo tín chỉ, tổng học phí của cả khóa học không được vượt mức thu nếu tính theo năm học. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm đúng phương pháp tính và quyền lợi hợp pháp của người học.

Tăng cường hỗ trợ, công khai và minh bạch học phí

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí theo Chương IV Nghị định số 238/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Các trường cần sử dụng nguồn lực hợp pháp để tăng cường học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và người học có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại những ngành, chương trình có học phí cao hoặc mức tăng lớn; đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp cận các chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Các trường cũng cần đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho người học tiếp cận chính sách hỗ trợ, hạn chế tối đa tình trạng phải ngừng học do khó khăn tài chính.

Về công khai, minh bạch, các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, công bố mức thu học phí, chi phí đào tạo, lộ trình tăng học phí từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển. Điều kiện bảo đảm chất lượng và trách nhiệm giải trình với người học, xã hội cũng phải được thực hiện đầy đủ.

Việc thu học phí phải đúng mức thu, lộ trình đã công bố và cam kết với người học. Các trường không được tùy tiện điều chỉnh mức thu hoặc đặt ra khoản thu trái quy định, thiếu minh bạch. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu; đồng thời phải kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu sai quy định và giải trình khi có yêu cầu.

Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách học phí tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.