Đề xuất cấp 700.000 đồng mỗi học sinh để học bơi

Nội dung nêu trên nằm trong Dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi cho học sinh của thành phố, lấy ý kiến người dân đến 8/8.

Nếu được thông qua, chính sách sẽ áp dụng với nhóm học sinh phổ thông (lớp 1-12) chưa biết bơi, ở cả trường công và tư, tự nguyện đăng ký học. Mỗi em được hỗ trợ một lần, tối đa 700.000 đồng. Chi phí này gồm thuê địa điểm, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, chi phí kiểm tra, đánh giá, không tính trang phục và vật dụng cá nhân.

Nếu trường không đủ điều kiện tổ chức dạy bơi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ chi phí đưa đón học sinh từ trường tới nơi học bơi và ngược lại. Khoản này được thanh toán theo hóa đơn thực tế, tối đa 20.000 đồng một học sinh trong một buổi học, dự trù khoảng 16 buổi/khóa. Học sinh tự di chuyển sẽ không được hỗ trợ.

Khảo sát của Sở cho thấy đến tháng 7 cho thấy TP HCM có hơn 2,1 triệu học sinh, trong đó hơn 1,2 triệu em chưa biết bơi. Toàn thành phố chỉ có 182 trường học có hồ bơi, chiếm tỷ lệ 11%.

Nếu tất cả học sinh chưa biết bơi đều đăng ký học trong năm tới thì thành phố cần chi gần 1.200 tỷ đồng. Số này gồm 878 tỷ đồng tiền dạy học, còn lại là chi phí đưa đón. Những năm sau, dự kiến khoảng 188.000 em cần hỗ trợ, tương đương mức chi 180 tỷ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc này cần thiết để phòng tránh tai nạn đuối nước, bởi thành phố có nhiều kênh, sông, hồ và nhu cầu tham gia hoạt động dưới nước của học sinh ngày càng tăng.

Nếu không có cơ chế hỗ trợ chung, học sinh phải phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Nhóm trẻ thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn hoặc học ở trường không có hồ bơi sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Hồi tháng 5, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện chương trình và tổ chức dạy bơi cho học sinh trong trường phổ thông. Hiện, giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, song các môn được dạy thường là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá...

Trẻ em học bơi trên sông, tháng 7. Ảnh: Đắc Thành