Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 TP HCM 2026 (tham khảo)

Chiều 1/6, gần 151.000 thí sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh trong 90 phút, kết thúc ngày đầu của kỳ thi lớp 10 ở TP HCM.

Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề. Sau đây là đề thi do các giáo viên, học sinh ghi lại (nguồn tham khảo: Trường THPT Vĩnh Viễn):

Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Văn và Tiếng Anh, sáng mai, thí sinh tiếp tục với môn Toán trong 120 phút. Buổi chiều, những em có nguyện vọng vào khối chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên tương ứng, dài 150 phút.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.