Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh thi lớp 10 TP HCM

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 (tham khảo)

Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên trường THPT Vĩnh Viễn, để học sinh và phụ huynh tham khảo:

Câu 29. global

Câu 30. entertaining

Câu 31. patient

Câu 32. exhibition

Câu 33. illegally

Câu 34. explorers

Câu 35. break the habit

Câu 36. eating habits

Câu 37. Brenda wishes she had her own locker at school.

Câu 38. Lucie doesn’t mind helping her friends with exercises after class.

Câu 39. The shop has run out of roses.

Câu 40. Although the project was practical, nobody wanted to carry it out.

Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Văn và Tiếng Anh, sáng mai, thí sinh tiếp tục với môn Toán trong 120 phút. Buổi chiều, những em có nguyện vọng vào khối chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên tương ứng, dài 150 phút.

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.

Thí sinh thi lớp 10 tại trường THCS Đống Đa, TP HCM, sáng 1/6. Ảnh: Thanh Tùng