Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh thi lớp 10 TP HCM
Đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 của TP HCM có 40 câu chia làm 7 phần, kiểm tra ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp.
Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 (tham khảo)
Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên trường THPT Vĩnh Viễn, để học sinh và phụ huynh tham khảo:
Câu 29. global
Câu 30. entertaining
Câu 31. patient
Câu 32. exhibition
Câu 33. illegally
Câu 34. explorers
Câu 35. break the habit
Câu 36. eating habits
Câu 37. Brenda wishes she had her own locker at school.
Câu 38. Lucie doesn’t mind helping her friends with exercises after class.
Câu 39. The shop has run out of roses.
Câu 40. Although the project was practical, nobody wanted to carry it out.
Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Văn và Tiếng Anh, sáng mai, thí sinh tiếp tục với môn Toán trong 120 phút. Buổi chiều, những em có nguyện vọng vào khối chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên tương ứng, dài 150 phút.
Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.
Thí sinh thi lớp 10 tại trường THCS Đống Đa, TP HCM, sáng 1/6.
Chiều nay, hơn 151.000 sĩ tử đã hoàn thành bài thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM, đây là môn thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026.
