Đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM: Vừa sức nhưng phân hóa cao

Thi tiếng Anh vào lớp 10 TP.HCM: Người tự tin điểm giỏi, người e dè tính phân loại

Đánh giá về đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM năm nay, em Nguyễn Gia Mận cho biết đề thi có chất lượng in ấn sắc nét, mức độ khó vừa phải và rất phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Chia sẻ về phần thi ấn tượng nhất, Gia Mận hào hứng: "Em thích nhất là phần word form (cấu tạo từ) trong đề thi tiếng Anh, vì kiểu mình phải vận dụng nhiều từ ngữ để áp dụng cho bài làm". Nữ sinh này cũng tự tin dự đoán bản thân có thể đạt được mức điểm trên 8 với bài thi vừa rồi.

Thí sinh hoàn thành môn thi tiếng Anh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Nguyệt Minh

Dù phải trải qua lịch thi dài, tâm lý của Mận rất vui vẻ, thoải mái và không hề cảm thấy mệt mỏi nhờ có mẹ luôn đồng hành trong suốt ngày thi. Tương tự, về mặt thể lực và tinh thần, nam sinh Gia Vương cũng chia sẻ năng lượng của bản thân được duy trì ổn định như nhau trong cả buổi sáng lẫn buổi chiều.

Có góc nhìn thận trọng hơn, thí sinh Trần Đức Gia Vương nhận định đề thi môn tiếng Anh năm nay khá khó. Theo Vương, đề thi mang tính phân loại cao khi đòi hỏi học sinh phải có tư duy tốt, đặc biệt là "tư duy theo kiểu xã hội". Chỉ ra phần thi "khó nhằn" nhất trong bài, Gia Vương khẳng định: "Đề thi tiếng Anh khó nhất là ở phần điền từ vào đoạn văn trống".

Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi tiếng Anh năm nay hay, có sự phân hoá rõ ràng. Ảnh: Nguyệt Minh

Chuẩn bị cho môn thi cuối và điểm tựa từ gia đình

Hướng đến môn thi Toán tiếp theo, Nguyễn Gia Mận cho biết sẽ bước vào phòng thi với một tâm trạng thật tự tin. Nói về mục tiêu phía trước để thi đỗ vào ngôi trường mơ ước là THPT Chuyên Lê Hồng Phong, em chia sẻ quyết tâm: "Trong ngày thi Toán cuối cùng, em phải cố gắng hết sức để đạt được nguyện vọng, để cho gia đình em vui".

Bên ngoài điểm thi, trong lúc chờ đợi, anh Trần Đức Gia Nguyên (ngụ phường An Nhung) bày tỏ sự đồng cảm với tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi không tránh khỏi cảm giác lo lắng cho con em mình. Dù vậy, anh Nguyên cho biết gia đình đặt niềm tin rất lớn vào sự chuẩn bị của các bé.

Một thí sinh được phụ huynh động viên sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Nguyệt Minh

Thay vì thể hiện sự hồi hộp làm ảnh hưởng tới tâm lý của em, anh Nguyên cho rằng trong những ngày này, người nhà chỉ nên đóng vai trò là hậu phương, động viên để các sĩ tử phấn chấn tinh thần và làm bài thi hết sức mình. Gửi gắm lời chúc đến người em trai trước môn thi cuối cùng, anh Nguyên xúc động chia sẻ: "Chỉ mong là em cố gắng hết sức. Còn kết quả như thế nào thì miễn em cảm thấy tự hào thì đó đã là niềm tự hào của gia đình".

Kỳ thi năm nay đón nhận hơn 151.000 thí sinh tranh khoảng 118.000 suất học tại các trường THPT công lập. Mức độ cạnh tranh phân hóa rất mạnh mẽ; ở hệ chuyên có THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với tỷ lệ 1/7,13, trong khi ở hệ thường là THPT Bùi Thị Xuân với mức 1/2,84.Ngay sau khi kỳ thi khép lại, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ diễn ra liên tục từ ngày 3/6 đến 9/6. Sở sẽ sớm công bố điểm thi, điểm chuẩn cũng như kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có). Việc duy trì chính sách xét tuyển bổ sung được đánh giá là một giải pháp nhân văn, không chỉ giúp các trường lấp đầy chỉ tiêu mà còn trao thêm cơ hội thứ hai cho những học sinh có nguyện vọng gắn bó với môi trường giáo dục công lập nhưng chưa may mắn trúng tuyển ở các nguyện vọng đầu tiên.