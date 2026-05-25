Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm 4 hiệu trưởng mới

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 25/5 trao quyết định bổ nhiệm ban giám hiệu các trường trực thuộc nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/6.

Tại trường Đại học Ngoại ngữ, TS Đỗ Tuấn Minh, 56 tuổi, quê Phú Thọ, trở lại vị trí hiệu trưởng sau 3 năm làm Chủ tịch hội đồng trường. Ông Minh là cựu sinh viên khoa Anh Văn khóa 1988-1993 của trường Đại học Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại dạy môn Ngôn ngữ Anh, rồi làm tiến sĩ.

Từ năm 2016 đến 2023, ông giữ vị trí hiệu trưởng. Trong thời gian này, ông từng viết bức thư dài 14 trang giấy, chia sẻ vất vả với giảng viên và bảy tỏ mong muốn thầy cô giảm tải, giảm yêu cầu và kỳ vọng với sinh viên. Từ 2023 đến 2025, ông là Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường.

TS Đỗ Tuấn Minh. Ảnh: ULIS

Tương tự, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, 50 tuổi, quê Hà Tĩnh, trở lại vị trí hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, sau thời gian làm Chủ tịch hội đồng trường.

Ông Lê tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương tại trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan, lấy bằng tiến sĩ Kinh tế tại trường Kinh tế - Đại học Tổng hợp Kingston, London, Anh.

Tân hiệu trưởng làm giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ năm 2009, rồi trải qua nhiều chức vụ như Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị, Phó hiệu trưởng. Ông được bổ nhiệm Hiệu trưởng năm 2017 và 5 năm sau thành Chủ tịch Hội đồng trường.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, ông Lê có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế; tham gia đào tạo, tư vấn cho các Bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, PVPower, BIDV, Vietcombank.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê. Ảnh: UEB

Đợt này, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội điều động và bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh, 52 tuổi, quê Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Luật.

Ông Vinh tốt nghiệp cử nhân năm 1995 tại Khoa Luật của Đại học Tổng hợp Hà Nội, lấy bằng thạc sĩ Luật quốc tế tại Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Luật học và chính trị học tại Đại học Paris 7, Denis Diderot, Pháp.

PGS Vinh công tác tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là trường Đại học Luật) từ năm 1997 đến năm 2019, giữ tới chức chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2022, ông trở thành Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh. Ảnh: Viện Trần Nhân Tông

Tại trường Đại học Giáo dục, PGS. TS Trần Thành Nam, 46 tuổi, được bổ nhiệm Hiệu trưởng. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Vanderbilt, Mỹ. Ông được phong hàm phó giáo sư năm 2017.

Ông Nam là gương mặt quen thuộc trong các chương trình tư vấn chính sách, tư vấn cho học sinh, sinh viên trên truyền thông. Ông từng trải qua nhiều vị trí tại VNU như giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Giáo dục, Phó viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Từ năm 2023 đến nay, ông là Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục.

Ngoài ra, ông là chuyên gia tư vấn tâm lý, thực hành trị liệu với hơn 15 năm kinh nghiệm.

PGS. TS Trần Thành Nam. Ảnh: Viện Tâm lý Việt Pháp

Các hiệu trưởng được bổ nhiệm lại gồm GS. TS Lê Thanh Sơn ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên; GS. TS Hoàng Anh Tuấn ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; GS. TS Chử Đức Trình, trường Đại học Công nghệ.

Luật Giáo dục đại học quy định kể từ ngày 1/1/2026, hội đồng trường công lập kết thúc hoạt động.

Hai tháng qua, nhiều bí thư đảng ủy của các trường được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, như tại Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng. Các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn thành việc kiện toàn, bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng chậm nhất ngày 1/7.