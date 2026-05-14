Hà Nội công bố 222 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên toàn thành phố

Ngày 14-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo các địa điểm, thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Theo đó, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trực tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 phố Quang Trung và 81 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội. Thời gian từ ngày 10/4/2026 đến hết ngày 31/7/2026.

Công tác làm phách bài thi tự luận: làm việc tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội, số 36 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội. Thời gian từ ngày 12/6/2026 đến hết ngày 28/6/2026.

Chấm bài thi trắc nghiệm: tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội, số 36 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội. Thời gian từ ngày 13/6/2026 đến hết ngày 28/6/2026.

Chấm bài thi tự luận: Trường THCS Chu Văn An, số 17 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian từ ngày 14/6/2026 đến hết ngày 28/6/2026.

Công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm: tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội, số 36 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Hà Nội. Thời gian từ ngày 07/7/2026 đến hết ngày 20/7/2026.

Công tác phúc khảo bài thi tự luận: tại Trường THCS Chu Văn An, số 17 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian từ ngày 07/7/2026 đến hết ngày 20/7/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo các Điểm thi; địa điểm làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công xây dựng phương án đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn các địa điểm tổ chức Kỳ thi trên địa bàn Thành phố.

Riêng về công tác coi thi, Sở này phê duyệt 222 điểm thi; thời gian từ ngày 09/6/2026 đến hết ngày 12/6/2026. Cụ thể như sau:

