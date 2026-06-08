Các mức trừ điểm và hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT thí sinh phải biết

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6 tới đây. Với quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi đang được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, nơi có hơn 129.000 sĩ tử, chiếm khoảng một phần mười tổng số thí sinh cả nước, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường phổ biến, nhắc nhở học sinh nắm vững các quy định.

Theo quy chế, mọi hành vi vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật nghiêm túc và thông báo công khai cho thí sinh.

Về các mức trừ điểm bài thi, quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định rõ các mức chế tài trực tiếp vào bài thi đối với những thí sinh vi phạm ở mức độ nhẹ đến trung bình.

Thí sinh sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi nếu bị khiển trách do vi phạm một lần các lỗi như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6.

Mức trừ điểm sẽ tăng lên 50% tổng số điểm của bài thi đối với trường hợp thí sinh bị cảnh cáo do đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong cùng bài thi, hoặc có hành vi trao đổi bài làm, trao đổi giấy nháp, chép bài của người khác hoặc để người khác chép bài của mình. Ngoài ra, những bài thi bị phát hiện có đánh dấu riêng trong quá trình chấm cũng sẽ bị trừ 50% số điểm.

Bên cạnh việc trừ điểm theo tỷ lệ, thí sinh sẽ bị chấm điểm 0 tuyệt đối đối với bài thi thuộc các trường hợp cố tình gian lận hoặc không tuân thủ quy định chuẩn mực.

Cụ thể là bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi, bài thi có chữ viết của từ hai người trở lên, phần thi làm trên giấy nháp hoặc giấy thi không đúng quy định, hoặc trường hợp thí sinh có từ hai bài làm trở lên đối với một bài thi.

Đặc biệt, hệ quả của việc bị đình chỉ thi là vô cùng nghiêm trọng. Thí sinh mang vật dụng cấm vào phòng thi hoặc phòng chờ, đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ bên ngoài, viết hay vẽ nội dung không liên quan lên bài thi, gây gổ, đe dọa người làm nhiệm vụ sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị điểm 0 ở bài thi đó, không được dự thi các bài tiếp theo và bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Biện pháp chế tài nghiêm khắc nhất là hủy bỏ kết quả thi và lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý. Quy chế quy định thí sinh bị hủy kết quả thi khi có từ hai bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy chế, viết hay vẽ nội dung không liên quan vào giấy thi, để người khác thi thay hoặc làm bài thay dưới bất kỳ hình thức nào, sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp, hoặc sử dụng bài làm của người khác để nộp.

Đối với các hành vi cố tình gian lận có tổ chức hoặc gây nguy hại đến an toàn kỳ thi, thí sinh không chỉ bị hủy kết quả thi mà còn bị lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự. Các hành vi này bao gồm giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; thi hộ hoặc nhờ người thi hộ; gây rối, phá hoại kỳ thi hoặc hành hung người tham gia tổ chức thi và thí sinh khác.

Trước tính chất nghiêm túc của kỳ thi, các chuyên gia giáo dục và nhà trường khuyến cáo thí sinh cần kiểm tra kỹ tư trang, tuyệt đối không mang các vật dụng cấm, đặc biệt là điện thoại di động và thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi, đồng thời tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cán bộ coi thi để tránh những sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến tương lai.