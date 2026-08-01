Ba trường Kinh tế dự đoán điểm chuẩn không tăng

Cuối tháng 7, ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, trường Đại học Thương mại, dự đoán điểm chuẩn 2026 của trường giảm 1-3 điểm (thang 30) ở đa số ngành.

Riêng một số ít ngành hot, xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán như nhóm kinh tế, quản trị và công nghệ, ngưỡng trúng tuyển có thể ổn định hoặc chỉ tăng 0,25-0,5 điểm.

"Xu thế sẽ nhiều trường giảm", ông Trung nhìn nhận.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự đoán tương tự. Ông Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, cho rằng dải điểm chuẩn có thể trải từ 23 đến 28,5/30 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 so với mức 23-28,83 của năm ngoái.

Trong đó có 4 nhóm: điểm chuẩn dự kiến từ 27,5 trở lên; trên 26 điểm; từ 24,5 và từ 23 điểm. Một số ngành hot như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing... có thể lấy cao hơn 0,25-0,5 điểm so với khoảng chung.

Ở phía Nam, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyển thông, trường Đại học Công thương TP HCM, dự đoán điểm chuẩn 2026 không tăng, với khoảng 19-24,5 điểm.

Trong đó, đầu vào nhóm ngành khối kinh tế, du lịch, quản trị (như Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Quản trị khánh sạn...) cùng nhóm công nghệ (Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và An toàn thông tin) từ 22 đến 24,5.

Các ngành luật, ngôn ngữ có biên độ dao động ít hơn, lần lượt trong khoảng 22,5-23,5 và 23,5-24. Riêng nhóm kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có thể lấy từ 19 đến 22 điểm.

Với phương thức xét học bạ, ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo được dự đoán lấy khoảng 25,5 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Luật kinh tế 26,5-27,5; còn Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc khoảng 27.

Còn ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực V-ACT, các ngành kỹ thuật và công nghệ có thể dưới 750/1200 điểm. Nhóm ngành kinh tế, du lịch ở mức 700-800, còn Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc và Luật khoảng 770.

Các chuyên gia tuyển sinh nhìn nhận điểm chuẩn không tăng xuất phát từ một số lý do chung. Đầu tiên là điểm trung bình thi tốt nghiệp tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), gần như không đổi so với năm 2025, D01 (Toán, Văn, Anh) biến động nhẹ, còn A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) giảm.

Ngoài ra, việc chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong đó ngành Sư phạm phải ở 5 nguyện vọng đầu tiên và hàng loạt chính sách học bổng cho các ngành công nghệ, kỹ thuật cũng tác động tới lựa chọn của thí sinh.

Chưa kể, các trường bị siết chính sách điểm cộng, khi chỉ được quy đổi IELTS và các chứng chỉ tương đương, hoặc cộng điểm thưởng, chứ không được áp dụng cả hai.

Tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, ông Cù Xuân tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, không dự đoán về mức độ tăng, giảm điểm chuẩn, do trường đổi cách tính điểm xét về thang 100.

Theo ông, điểm chuẩn năm nay của trường có thể từ 70 đến 90 điểm. Những ngành hút thí sinh, phù hợp xu thế phát triển sẽ có ngưỡng trúng tuyển ở top đầu, như Kinh tế quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing, Pháp luật.

Những chuyên ngành mới mở theo hướng tích hợp công nghệ như Kinh tế số, Kế toán và phân tích dữ liệu, Luật và Công nghệ được kỳ vọng có điểm chuẩn ở mức cao.

Các đại học bước vào quá trình lọc ảo với 6 lần, từ ngày 4 đến 9/8. Điểm chuẩn dự kiến được công bố sau 17h ngày 10/8.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM tại trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần