17 tỉnh, thành công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã chính thức mở cổng tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Thí sinh và phụ huynh có thể tiếp cận điểm số trực tiếp tại địa chỉ: [https://ts10.phutho.edu.vn/Home/TraCuuDiem](https://ts10.phutho.edu.vn/Home/TraCuuDiem).

Kỳ tuyển sinh năm nay tại Phú Thọ ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 57.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là hệ quả tất yếu sau khi địa phương hoàn thành công tác sáp nhập ba tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình thành đơn vị hành chính mới. Do quy mô nhân khẩu học học đường tăng mạnh, công tác tổ chức, phương thức quản lý và quy chế tuyển sinh đã được điều chỉnh toàn diện để thích ứng với bối cảnh mới.

Toàn tỉnh đã thành lập 107 hội đồng coi thi (trong đó có 10 hội đồng bố trí từ 2 điểm thi trở lên). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh đạt gần 46.700 học sinh, đáp ứng tỉ lệ xấp xỉ 74% nhu cầu. Trong đó, khối các trường THPT công lập được giao chỉ tiêu tuyển sinh trên 40.500 học sinh, chiếm tỉ lệ hơn 64%.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026.

Sở GD&ĐT TP. Huế cũng đã vận hành hệ thống tra cứu điểm thi trực tuyến tại địa chỉ: [http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn](http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn). Song song với việc công bố điểm thi, hội đồng tuyển sinh cũng đã phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, điểm chuẩn các lớp chuyên tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong đó, lớp chuyên Anh có điểm chuẩn cao nhất với 37,6 điểm, tiếp đến là chuyên Tin học 36,95 điểm, chuyên Pháp 36,48 điểm, chuyên Văn 35,8 điểm và chuyên Sinh 35,7 điểm. Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn từ 29,95 đến 34,25 điểm. Đối với các trường THPT công lập, Trường THPT Hai Bà Trưng dẫn đầu với điểm chuẩn lớp Tiếng Anh đạt 32,25 điểm; tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Huệ (30 điểm) và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (28,25 điểm).

Đại diện Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, điểm chuẩn năm học 2026-2027 phản ánh sự phân hóa phù hợp giữa các khu vực, đồng thời cho thấy mức độ cạnh tranh cao tại các trường truyền thống. Ngay sau khi có kết quả, Sở đã chỉ đạo các trường khẩn trương thông báo và hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập học. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày công bố, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn theo mẫu tại trường THPT đã đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1.

Tại Hưng Yên và Ninh Bình, bên cạnh điểm thi, Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển bổ sung. Riêng tại Hưng Yên, điểm chuẩn cao nhất vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là 24,5 điểm; thấp nhất là Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám lấy 13,6 điểm; mỗi trường tuyển bổ sung từ 31-67 chỉ tiêu.

Danh sách 17 địa phương công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm 2026: