160 bằng tốt nghiệp cấp sai quy định cho sinh viên: Trường Đại học Kinh Bắc thông tin mới nhất

Trường Đại học Kinh Bắc cấp lại 160 bằng tốt nghiệp sai quy định

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Kinh Bắc cho biết, hiện tại Nhà trường đã cơ bản kiện toàn bộ máy tổ chức theo quy định tại Thông tư 71 và Luật Giáo dục. Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ dự kiến được tổ chức vào sáng 20/11.

Một trong những vấn đề được sinh viên và phụ huynh quan tâm trong thời gian qua là việc cấp bằng tốt nghiệp. Theo đại diện nhà trường, trường đã tổ chức xét tốt nghiệp và đang hoàn thiện thủ tục cấp bằng cho học viên cao học ngành Luật kinh tế cùng một số ngành khác, dự kiến trong tháng 11.

Đối với 160 trường hợp cấp bằng không đúng quy định trước đây, nhà trường đã tổ chức xét tốt nghiệp lại đối với những sinh viên đủ điều kiện. Đến nay, nhà trường đã thu hồi được hơn 40 văn bằng cũ. Những sinh viên đã nộp lại bằng sẽ được cấp đổi bằng mới trong thời gian tới. Các trường hợp còn lại, nhà trường cũng thông báo rộng rãi khẩn trương nộp lại văn bằng để tiếp tục xử lý.

"Trong quá trình khắc phục những tồn tại, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi của người học. Nhà trường mong muốn sinh viên, học viên và phụ huynh tiếp tục phối hợp, đồng hành để giải quyết các thủ tục còn tồn đọng, giúp người học sớm ổn định việc học tập và có điều kiện tốt nhất khi tốt nghiệp, đi làm”, đại diện trường nhấn mạnh.

Nhà trường thu hồi 160 bằng tốt nghiệp do ông Phạm Ngọc Trúc ký. Ảnh: NTCC

"Hiện Nhà trường đã triển khai đào tạo các ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị Du lịch và Lữ hành, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật kinh tế để sớm đào tạo lại. Trường dự kiến phát triển thêm các ngành Tiếng Trung, Nhà hàng - Khách sạn, Bán dẫn cùng một số ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu nhân lực tại địa phương.

Đối với khối ngành Sức khỏe, đây là lĩnh vực được nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành và thực tập tiền lâm sàng. Song song với đó, trường tiếp tục hoàn thiện các điều kiện đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và mở thêm ngành Răng - Hàm - Mặt", đại diện trường cho hay.

Ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc, Tổng Giám đốc Công ty Chân – Thiện – Mỹ, Chủ đầu tư Trường Đại học Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, cũng khẳng định dù nhà trường trải qua nhiều khó khăn, trách nhiệm đối với những phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em vào trường vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Với 160 trường hợp văn bằng đã cấp không đúng quy định trước đây, các sinh viên đã hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện tốt nghiệp. Vì vậy, nhà trường đang tập trung thu hồi bằng cũ, cấp đổi bằng mới theo đúng quy định, thay vì để người học tiếp tục chịu thiệt thòi.

Việc khôi phục hoạt động của trường, theo ông Đoàn Xuân Tiếp, không chỉ dừng lại ở giải quyết các vấn đề pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn phải khôi phục niềm tin của người học, phụ huynh và xã hội. Nhà trường cam kết tập trung nguồn lực để bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền lợi chính đáng của sinh viên.

"Sau khi được cho phép hoạt động trở lại, Nhà trường phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đội ngũ giảng viên và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định", ông Tiếp chia sẻ.

Trước đó, Nhà trường đã đăng tải nội dung trên website về việc 160 bằng tốt nghiệp đại học của trường do ông Phạm Ngọc Trúc ký và trao cho tân cử nhân đợt 2 năm 2024 là không đúng thẩm quyền.

Trường Đại học Kinh Bắc có trụ sở tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, được thành lập vào năm 2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Những năm qua, đã có nhiều lùm xùm trong hoạt động điều hành và đào tạo của ngôi trường này do tranh chấp quyền đại diện pháp luật và quyền điều hành tại Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ và Trường Đại học Kinh Bắc.

Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Tào Nga

Sinh viên mong trường ổn định

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh viên lớp 12DK02, ngành Y khoa, cho biết em lựa chọn Trường Đại học Kinh Bắc vì gần nhà, chỉ cách khoảng 20km, thuận tiện cho việc đi lại. Trong quá trình học, Nguyên đánh giá cao sự tận tình của đội ngũ giảng viên.

Tuy nhiên, năm vừa qua cũng là khoảng thời gian khiến cô và các bạn trong lớp trải qua nhiều lo lắng, áp lực. Theo Nguyên, sinh viên chính thức trở lại trường học tập từ ngày 15/9. Trước đó, dù có thời gian học trực tuyến nhưng quá trình học tập bị gián đoạn. Sau Tết, các em tiếp tục học online, đến tháng 4 phải nghỉ hẳn và chờ đến tháng 9 mới được quay lại trường.

"Khi được quay trở lại trường học tập, chúng em rất vui", Nguyên chia sẻ.

Nữ sinh cho biết, mong muốn lớn nhất của em và các bạn lúc này là được củng cố kiến thức, được thầy cô ôn tập kỹ để có thể tham gia kỳ thi và đạt chứng chỉ hành nghề.

Thu Trang, sinh viên lớp 10K11, ngành Y khoa, cũng cho biết bản thân không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, bạn bè và tìm hiểu những thông tin từ phía nhà trường, em quyết định tiếp tục theo học.

Điều nữ sinh mong muốn là Nhà trường củng cố lại bộ máy hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên hoàn thành chương trình và tốt nghiệp đúng thời hạn.

"Nếu thời gian tốt nghiệp có chậm hơn dự kiến một vài tháng thì chúng em cũng có thể chia sẻ, miễn sao việc học tập được bảo đảm và chúng em có thể thuận lợi hoàn thành chương trình", Trang nói.

Với Hoàng Tuấn Anh, sinh viên lớp 13ĐH2, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Kinh Bắc, cũng chung tâm trạng. Ở tuổi 36, anh quyết định tiếp tục con đường học tập với mục tiêu trở thành bác sĩ, có thể trực tiếp thăm khám, chỉ định điều trị và cứu chữa bệnh nhân.

Anh Tuấn Anh cho biết, ngay cả trong giai đoạn nhà trường gặp nhiều khó khăn nhất, anh vẫn kiên trì theo học và tin tưởng vào các thầy cô. Hiện tại, anh mong muốn trường sớm ổn định để sinh viên có thể hoàn thành chương trình theo kế hoạch.