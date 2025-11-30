Dữ liệu học sinh, giáo viên được bảo vệ ra sao khi ứng dụng AI vào dạy học?

Tại tọa đàm “Ứng dụng AI hiệu quả trong quản lí lớp học” do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết sẽ thí điểm tích hợp AI vào chương trình phổ thông từ cuối năm nay.

Theo Thứ trưởng Thưởng, trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số trở thành trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, quản lí lớp học, quản lí nhà trường. AI là bước tiến lớn trong công nghệ, đạt được những đổi mới chưa từng có trong giáo dục và đào tạo.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã xác định, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong ứng dụng AI. Tại Hoa Kỳ, theo báo cáo công nghệ giáo dục năm 2024, có 60% giáo viên sử dụng công cụ AI trong quản lí công tác giảng dạy.

Tại Hàn Quốc, từ năm 2023, Bộ Giáo dục đã thí điểm sử dụng AI cho học sinh tiểu học và ghi nhận 30% học sinh đã đạt hiệu quả trong việc cá nhân hoá.

Tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT đang triển khai hai đề án rất quan trọng. Một là chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy, học. Đề án thứ hai là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

“Có nhiều giải pháp cần thực hiện để đảm bảo hai đề án đó đạt được các mục tiêu đã đề ra, nhưng một trong những nội dung hết sức quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục”, Thứ trưởng Thưởng nói.

Cũng theo ông Thưởng, mặc dù Giáo dục đã được quan tâm bằng các chỉ đạo, chính sách ưu tiên nhưng để triển khai nội dung này tại Việt Nam, trên thực tế vẫn là bài toán có nhiều thách thức bởi quy mô đối tượng lớn, đặc thù vùng miền, độ tuổi giáo viên khác nhau.

Khi triển khai cần có lộ trình rõ ràng, cụ thể, lắng nghe, học tập kinh nghiệm quốc tế các nước, đặc biệt là các quốc gia có điều kiện xã hội gần với Việt Nam. Từ đó có những đánh giá sát với thực trạng giáo dục hiện nay, đề xuất các kiến nghị, giải pháp phù hợp trên toàn quốc và từng địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho rằng cần phải xây dựng hướng dẫn sử dụng AI trong dạy, học. Trong đó, cần có những tiêu chí cụ thể, nhấn mạnh về sử dụng công cụ an toàn, quy định rõ ràng về đạo đức AI.

Cùng với đó là tăng cường triển khai bồi dưỡng, đào tạo kĩ năng số cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, tạo nên hệ sinh thái AI, cá thể hoá, cá nhân hoá, rút ngắn khoảng cách giáo dục bằng AI.

Thứ trưởng nhấn mạnh, phải hết sức ưu tiên việc bảo vệ dữ liệu của học sinh, giáo viên và tuân thủ các quy định về đạo đức AI, lựa chọn nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện thực tế của địa phương.

Một trong những ưu tiên là phải bảo vệ dữ liệu của học sinh và giáo viên, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và an toàn khi dùng AI. Vì vậy, ông cũng cho rằng cần phát triển các công cụ để bảo vệ học sinh theo từng trình độ, lứa tuổi, để các em tiếp cận AI một cách an toàn.

Về phía giáo viên, AI được thí điểm trong quản lý, hỗ trợ soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh.

Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) Vũ Minh Đức cũng cho biết, sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy định về đạo đức trong sử dụng AI trong đó hướng dẫn hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, hạn chế tối đa việc lộ, lọt dữ liệu trên các nền tảng.

Trong dự thảo xin ý kiến về triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông mới đây, Bộ GD&ĐT cho biết, khung nội dung giáo dục AI được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực bổ trợ cho nhau, bao gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Tháng 12/2025 - 5/2026, Bộ sẽ thực hiện thí điểm tại một số cơ sở giáo dục. Tháng 6/2026, tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Khung nội dung AI để đề xuất triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.