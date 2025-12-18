Vụ 40 học viên có bằng ĐH nước ngoài không được công nhận: Biết bằng đại học 'vô hiệu', vẫn tiếp tục tuyển sinh

Phớt lờ phản ánh của học viên

Liên quan đến vụ việc bằng đại học nước ngoài không được công nhận, chiều 16/12, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế Thời trang London (LCDF) đã tổ chức đối thoại với học viên và phụ huynh.

Tại cuộc gặp, L.N.H.T, học viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng, đại học Trường LCDF đặt câu hỏi: Tại sao, hàng chục năm qua, trường không tuân thủ quy định, pháp luật Việt Nam để người học chịu cảnh thiệt thòi? Đặc biệt, trường đã biết bằng đại học không được công nhận từ hơn 1 năm trước nhưng vẫn tiếp tục tuyển sinh. Chỉ đến khi báo chí thông tin, vụ việc mới vỡ lở như hiện nay.

Chị T dẫn chứng, tháng 9/2024, Q.M, một học viên của trường gửi hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT xác nhận văn bằng nhưng được Bộ trả lời là không đủ điều kiện xác nhận. Sau đó, chị M đã nhiều lần trao đổi với đại diện nhà trường nhưng không có phương án giải quyết. Điều này có nghĩa là nhà trường đã biết bằng đại học của trường cấp cho học viên không được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, trường vẫn lờ đi để tiếp tục tuyển sinh khóa mới, thậm chí vẫn liên tiếp tổ chức các ngày hội tuyển sinh để giới thiệu chương trình đào tạo cho học sinh trường THPT trên địa bàn Hà Nội?

Tuy nhiên, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường LCDF không trả lời câu hỏi của chị T mà đề nghị phụ huynh, học viên bình tĩnh, có tinh thần hợp tác để giải quyết.

Học viên suy sụp khi biết bằng đại học không được công nhận

Một phụ huynh có con đang học năm thứ nhất hệ cao đẳng bức xúc: Tháng 9/2024, trường đã biết bằng nước ngoài không được Việt Nam công nhận. Tuy nhiên, tháng 3/2025, gia đình anh vẫn được tư vấn lộ trình học 3 năm, cấp bằng đại học bình thường. Phụ huynh yêu cầu nhà trường đưa ra phương án giải quyết, tránh dở dang tương lai của con họ.

Đáp lại ý kiến học viên, phụ huynh, bà Hà Thị Hằng nói: “Những bạn đến đây để chỉ trích là rất khó. Nếu đồng hành mới nên bàn” và khuyên “nên nhìn vào những gì trường làm được” hoặc “không đồng hành thì có thể chuyển trường”.

Đại diện Trường Cao đẳng nghề thiết kế và thời trang London (Hà Nội) cũng liên tục né tránh câu hỏi của người học như: Có hay không việc ĐH Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) hiện đã dừng hợp tác với nhà trường...

Đề nghị người học “lạc quan”

Một phụ huynh phản ứng gay gắt, trường hoạt động hàng chục năm nhưng không chấp hành quy định thủ tục pháp lý tại Việt Nam là khó chấp nhận. Không thể lấy lý do thủ tục pháp lý rườm rà để biện minh. Ngay tại cuộc gặp, phụ huynh đề nghị nhà trường phải trả lời rõ ràng về việc các học viên đang theo học liệu có tiếp tục được cấp bằng CĐ, ĐH hay không?.

Bà Hà Thị Hằng viện nhiều lý do để giải thích về việc làm thủ tục để được cấp phép “không đơn giản”, nhưng khẳng định: “Ở Việt Nam, nếu không có cách này sẽ có phương pháp khác để giải quyết. Chúng ta phải lạc quan”.

Toàn cảnh buổi đối thoại của Trường LCDF với học viên, phụ huynh

Về phương án giải quyết đối với các trường hợp được cấp bằng ĐH nước ngoài nhưng không được công nhận, bà Hằng cho biết, nhà trường đang đợi Bộ GD&ĐT xuống hướng dẫn cụ thể. Trong thời gian này, trường vẫn hoạt động bình thường.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 15/12, website của trường đã phát đi thông tin, thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam. Trường xin nhận lỗi đã không kịp thời thông báo chi tiết đến học sinh học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Sau khi Trường LCDF phát đi thông tin, nhiều học viên cho rằng không phải xin lỗi là xong. Trường đào tạo khi chưa được bộ cấp phép thì phải hoàn trả học phí và bồi thường tổn thất thời gian, công sức cho người học chứ không thể đổ lỗi cho quá trình xin phép là “phức tạp”.

“Người học đã mất rất nhiều thời gian tuổi trẻ và cơ hội sự nghiệp. Người đứng đầu cơ sở đào tạo phải hiểu rõ và chịu trách nhiệm của cơ sở mình. Nhà trường biện minh lý do “quy trình phức tạp” là không thoả đáng”, Lynk Nguyễn nói.