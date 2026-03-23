Tuyển thẳng đại học khối ngành sức khỏe có áp ngưỡng điểm sàn?

Theo quy định hiện hành, thí sinh diện tuyển thẳng không áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT hay điều kiện học lực lớp 12 như các phương thức xét tuyển thông thường. Thay vào đó, thí sinh chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn về giải thưởng quốc gia, quốc tế và điều kiện bắt buộc là đã tốt nghiệp THPT.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khẳng định, cơ quan quản lý không yêu cầu thêm ngưỡng điểm thi đối với diện ưu tiên này. Thí sinh chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp và thỏa mãn các tiêu chí cụ thể của cơ sở đào tạo liên quan đến giải thưởng.

Tại các cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu, quy trình này được cụ thể hóa bằng các tiêu chí phụ nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào trong trường hợp hồ sơ vượt chỉ tiêu.

TS. Đỗ Thanh Hương - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhà trường thực hiện tuyển thẳng thí sinh đạt giải chính thức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Tuy nhiên, khi số lượng vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ kích hoạt các tiêu chí phụ để phân loại.

Các tiêu chí này thường dựa trên thứ tự giải thưởng và điểm trung bình các môn học trong 3 năm THPT. Trong đó, môn Toán thường là ưu tiên hàng đầu để đánh giá năng lực tư duy. "Với thí sinh xét tuyển thẳng, nhà trường chưa xét đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào", bà Hương nhấn mạnh.

Thực tế từ đề án tuyển sinh của nhiều trường đại học lớn cho thấy, môn Toán không chỉ là tiêu chí phụ cho diện tuyển thẳng mà còn là yếu tố quyết định ở nhiều phương thức xét tuyển khác.

TS. Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, môn Toán hiện vẫn là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu trong xét tuyển ở một số ngành đào tạo thế mạnh, nhất là khi các thí sinh có mức điểm xét tuyển tương đương nhau.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án của từng trường, bởi ngoài quy định chung, các cơ sở đào tạo (đặc biệt là khối ngành sức khỏe) có quyền đưa ra các yêu cầu riêng biệt về học lực bậc THPT đối với diện tuyển thẳng để đảm bảo tính công bằng và chất lượng đào tạo đặc thù.