Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ GIS, phụ huynh bất ngờ

Chuẩn hóa dữ liệu cư trú qua VNeID và bản đồ GIS

Theo hướng dẫn mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh trong độ tuổi tuyển sinh phải được rà soát và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. Điểm mới quan trọng nhất là thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh và phụ huynh bắt buộc phải được xác thực qua ứng dụng VNeID mức độ 2.

Dữ liệu dân cư tin cậy này sẽ được tích hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phân tuyến tuyển sinh tự động. Bản đồ số GIS cho phép xác định chính xác khoảng cách từ nơi cư trú đến trường học dựa trên điều kiện di chuyển thực tế và mật độ dân cư.

Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh minh hoạ

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục phải hoàn tất công tác rà soát tọa độ địa chỉ và đồng bộ dữ liệu trước ngày 31/3/2026. Tại những khu vực giáp ranh, học sinh có thể được xem xét tuyển trái tuyến nếu trường gần nhà nhất nằm trên địa bàn khác, nhằm đảm bảo nguyên tắc tối ưu hóa quãng đường đi học.

Phụ huynh đồng tình

Ghi nhận tại một số địa bàn, việc triển khai rà soát dữ liệu sớm đã mang lại những trải nghiệm nằm ngoài dự tính của nhiều gia đình. Sự "bất ngờ" không đến từ những rắc rối thủ tục mà từ chính tính tinh gọn, hiện đại của quy trình số hóa.

Chị Đỗ Lan Anh (phường Long Biên) - phụ huynh có hai con năm nay vào lớp 1 và chuẩn bị chuyển cấp THCS cho biết: "Áp lực lớn nhất của gia đình tôi là vừa thay đổi nơi cư trú, trong khi các con lại đồng loạt chuyển cấp. Ban đầu, tôi khá lo lắng về việc phải đi lại nhiều nơi để xin xác nhận giấy tờ cư trú hay đối mặt với các thủ tục hành chính rườm rà. Tuy nhiên, sự lo lắng đó đã tan biến khi tôi được giáo viên hướng dẫn thực hiện xác thực hoàn toàn qua ứng dụng VNeID mức độ 2.

Tôi thực sự bất ngờ bởi thay vì phải nộp hồ sơ giấy, tôi chỉ cần đối soát thông tin đã được số hóa sẵn trên hệ thống là hoàn tất. Cách làm này không chỉ chuyên nghiệp, minh bạch mà còn giúp những phụ huynh bận rộn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức".

Cùng chung quan điểm, anh Cao Minh Quân (xã Đông Anh) có con sắp vào lớp mầm non và tiểu học đánh giá cao tính tiện lợi: "Nhà trường đăng tải tài liệu hướng dẫn rất chi tiết trên cổng thông tin điện tử. Tôi có thể tự đối chiếu thông tin cư trú của con ngay tại nhà qua ứng dụng điện thoại. Nếu có sai lệch thì kịp thời phối hợp với công an xã để điều chỉnh ngay, không còn cảnh phải xếp hàng chờ đợi như trước".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hương Liêu (phường Hà Đông) có con năm nay lên lớp 6 nhấn mạnh vào tính công bằng: "Việc xác thực nơi ở thực tế qua VNeID giúp ngăn chặn tình trạng hồ sơ ảo. Khi thông tin được kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu bằng bản đồ số, phụ huynh chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì quy trình tuyển sinh diễn ra minh bạch, đúng tuyến, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập công bằng".