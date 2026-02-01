Lưu ý quan trọng về tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho phụ huynh, thực hiện từ 3-2

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu về thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027.

Theo đó, từ ngày 3-2-2026 đến 3-3-2026, phụ huynh rà soát thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Đối tượng thực hiện là phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6; phụ huynh có con 6 tuổi chưa học mầm non, học sinh lớp 5 của cơ sở GDTX.

Theo Sở GD-ĐT TP, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong quá trình rà soát dữ liệu và cập nhật minh chứng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, sở đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Yêu cầu các đơn vị đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi quy định được đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ, chính xác vào hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT TPHCM cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin theo đúng thời gian quy định; thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.

Phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh, cơ sở giáo dục phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo công tác rà soát và cập nhật thông tin được thực hiện đúng quy định.

Đối với các trường hợp đặc biệt, phức tạp vượt thẩm quyền giải quyết, các đơn vị tổng hợp báo cáo kịp thời cho Sở GD-ĐT (thông qua Phòng Quản lý Chất lượng) để phối hợp giải quyết.

Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm, nhân viên chuyên trách tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu.

Cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNEID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lệ; thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố.

Đối với phụ huynh: Phụ huynh học sinh truy cập, kiểm tra và xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn) đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để điều chỉnh thông tin đúng thời hạn quy định; cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ khi có thay đổi thông tin so với dữ liệu nơi ở hiện tại trên VNeID.

Các mốc thời gian thực hiện, như sau:

-Từ ngày 3-2-2026 đến 3-3-2026: Phụ huynh rà soát thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và các cơ sở giáo dục thường xuyên (nếu có) rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin học sinh cuối cấp trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh (nếu có).

UBND xã, phường, đặc khu cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của cơ sở giáo dục thường xuyên lên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố:

Sở GD-ĐT TP lưu ý, trường hợp phụ huynh không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên Trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh;

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

-Sở GD-ĐT TP quy định 5 bước rà soát, xác nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, cụ thể:

Bước 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox, Chrome,Cốc cốc, Safari…).

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn [Xác nhận thông tin], chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là tiểu học. Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện "Kiểm tra thông tin học sinh", phụ huynh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Để đảm bảo thông tin học sinh chính xác, trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp có hỗ trợ chức năng kiểm tra vị trí nơi ở hiện tại.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 sẽ là kỳ tuyển sinh đầu cấp lớn nhất sau sáp nhập. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trong một tiết học STEM.

- Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn phụ huynh cách chụp ảnh thông tin cư trú trên VNeID theo các bước, như sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh thực hiện đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại di động.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh chọn "Thông tin cư trú" để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh trên ứng dụng VNeID.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin cư trú, phụ huynh học sinh thực hiện chụp lại thông tin cư trú và thông tin học sinh tại mục "Thành viên khác trong hộ gia đình" để làm minh chứng xác nhận.

- Trong trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh chính xác, phụ huynh cần làm tiếp các bước:

Bước 1: Chọn nút chức năng [Tải lên], sau đó phụ huynh học sinh thực hiện đính kèm minh chứng dưới định dạng ảnh (jpg, png, jpeg). Dung lượng không quá 5Mb.

Hình ảnh giấy khai sinh, hình ảnh thông tin cư trú trên VNEID.

Bước 2: Phụ huynh học sinh nhập mã bảo vệ, tích chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và kích nút [Xác nhận] để hoàn thành xác nhận hồ sơ cuối cấp của học sinh.

Trường hợp hồ sơ tuyển sinh cần điều chỉnh thông tin, phụ huynh thực hiện:

Bước 1: Chọn nút chức năng [Tải lên], sau đó phụ huynh thực hiện đính kèm minh chứng dưới định dạng ảnh (jpg, png, jpeg), bao gồm: Hình ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên VNeID. (Dung lượng không quá 5Mb).

Bước 2: Phụ huynh nhập mã bảo vệ, tích "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và kích nút [Đề xuất chỉnh sửa] để gửi đề xuất chỉnh sửa thông tin hồ sơ học sinh.

Bước 3: Phụ huynh học sinh chọn danh mục nội dung cần chỉnh sửa và nhập nội dung chi tiết đề xuất, nhấn [Gửi đề xuất] để gửi thông tin.

Bước 4: Sau khi nhà trường cập nhật xong thông tin căn cứ theo đề xuất chỉnh sửa, phụ huynh học sinh thực hiện đăng nhập cổng tuyển sinh đầu cấp và xác nhận lại hồ sơ cho học sinh. Thao tác thực hiện tương tự trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh chính xác.