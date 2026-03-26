Nữ sinh lớp 12 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội bị đánh dã man trong lớp học: Công an đã tiếp nhận vụ việc

Theo nội dung chia sẻ từ tài khoản H.H, sự việc xảy ra vào ngày 26/2/2026 ngay tại trong lớp học của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội (địa chỉ tại phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Cụ thể, nữ sinh L.T.A.D., học sinh lớp 12L1 của trường đã bị một nhóm học sinh đe dọa, trong đó có một bạn nam đã trực tiếp có hành vi bạo lực ngay tại lớp học. Theo clip chia sẻ, nam thanh niên này không chỉ đánh đập mà còn sử dụng nhiều lời lẽ xúc phạm nữ sinh.

Nữ sinh bị bạo hành ngay trong lớp học. Ảnh: CMH

“Không chỉ là những vết thương trên cơ thể, em tôi còn bị xúc phạm nghiêm trọng về danh dự và tinh thần”, tài khoản H.H cho biết, đồng thời cho biết gia đình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, đặc biệt là người mẹ khi chứng kiến sự việc.

Nữ sinh được đưa vào bệnh viện kiểm tra với nhiều vết bầm tím ở mặt và tay. Ảnh: CMH

Bài đăng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường và giáo viên khi để xảy ra vụ việc ngay trong môi trường lớp học.

Cùng với đó, gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn Ban Giám hiệu Nhà trường và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Sáng 26/3, trao đổi với PV Báo Dân Việt, Thượng tá Hoàng Ngọc Cương - Trưởng Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành giải quyết".

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tiền thân là Trường Trung học Thuỷ lợi trực thuộc Ty Thủy lợi Hà Nội, thành lập năm 1965.