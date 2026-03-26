Lan truyền đề thi học sinh giỏi đầy lỗi chính tả: Sở GD&ĐT Đắk Lắk lên tiếng

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, đề thi đang lan truyền trên mạng đã bị chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung. Đại diện Sở cho biết đề thi chính thức của kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 hoàn toàn không có những lỗi sai nghiêm trọng như trong bản đang được chia sẻ.

Trước đó, hình ảnh đề thi xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều lỗi cơ bản như sai dấu tiếng Việt, dùng từ vô nghĩa, câu văn lủng củng. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về chất lượng đề thi và quy trình ra đề.

Đề thi lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, những lỗi này là “không thể xuất hiện” trong một đề thi chính thức, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vốn được kiểm duyệt nhiều vòng. Nhiều khả năng nội dung đã bị cắt ghép hoặc chỉnh sửa bằng công cụ công nghệ nhưng không được kiểm soát, dẫn đến sai lệch nghiêm trọng.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS tại Đắk Lắk diễn ra vào ngày 24/3 với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh. Riêng môn Ngữ văn có gần 400 thí sinh dự thi. Đề thi chính thức đã được hội đồng chuyên môn xây dựng, thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi THCS tỉnh Đắk Lắk năm học 2025 - 2026.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh nguồn phát tán thông tin sai lệch. Đồng thời, đơn vị cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tốc độ lan truyền nhanh chóng của thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức của người dùng trong việc xác thực nguồn tin trước khi chia sẻ.