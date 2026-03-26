Hà Tĩnh trước 'cơn sốt' tuyển sinh lớp 10: Cạnh tranh gay gắt chưa từng thấy

Áp lực thí sinh tăng

Theo thống kê của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, năm học 2025 - 2026 toàn tỉnh có 22.631 học sinh lớp 9, tăng gần 4.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập không tăng tương ứng, khiến “cửa vào” trở nên hẹp hơn.

Thực tế ghi nhận tại Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen), số học sinh lớp 9 năm nay lên tới 264 em/6 lớp, tăng hơn 115 em so với năm học trước. Tương tự, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà) ghi nhận 327 học sinh lớp 9, tăng 60 em.

Không chỉ tăng về số lượng, xu hướng tập trung đăng ký vào các trường “tốp trên” cũng làm gia tăng cạnh tranh. Theo lãnh đạo Trường THCS Phan Huy Chú, khoảng 95% học sinh của trường đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Tự Trọng.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh đang “nóng” lên khi số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến.

Tại Trường THPT Lý Tự Trọng ước tính tổng số thí sinh từ nhiều trường cùng đăng ký vào đây có thể lên tới 900 em, trong khi chỉ tiêu chỉ khoảng 550 học sinh mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc một lượng lớn thí sinh sẽ không trúng tuyển nguyện vọng 1, khiến tâm lý lo lắng lan rộng trong học sinh và phụ huynh.

"Những ngày gần đây, em cùng các bạn trong lớp đã chủ động chia nhóm học tập để cùng nhau ôn luyện, trao đổi kiến thức với mong muốn có thể đỗ vào trường công lập. Mỗi nhóm đều xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, hỗ trợ nhau giải bài tập khó và củng cố lại những phần kiến thức còn chưa vững. Dù biết rằng số lượng thí sinh tham gia kỳ thi năm nay tăng mạnh, mức độ cạnh tranh gay gắt hơn nhưng em vẫn cố gắng giữ tinh thần quyết tâm, nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình", em Quỳnh Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Phan Huy Chú chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh dự kiến diễn ra ngày 25/5/2026, sớm hơn khoảng một tuần so với năm trước. Đây là năm thứ hai 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được lựa chọn.

Trong bối cảnh áp lực gia tăng, ngành Giáo dục yêu cầu các trường không chỉ đảm bảo chất lượng ôn tập mà còn chú trọng tư vấn tâm lý học đường. Giáo viên được khuyến khích đồng hành, động viên học sinh giữ tinh thần ổn định, tránh căng thẳng quá mức trong giai đoạn “nước rút”.

Chủ động ôn tập, tăng tốc giai đoạn “nước rút”

Trước áp lực gia tăng, các trường THCS trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm. Nhiều trường tổ chức dạy thêm 2-3 buổi/tuần, tăng cường luyện đề và phân loại học sinh theo năng lực để có phương án phù hợp.

Tại Trường THCS Lê Bình, giáo viên bám sát cấu trúc đề thi của Sở GD&ĐT, chú trọng củng cố kiến thức nền tảng và rèn kỹ năng làm bài. Môn Ngữ văn tập trung vào đọc hiểu theo dạng 5 câu hỏi, đồng thời tăng cường luyện viết nghị luận xã hội và văn học. Việc chấm, chữa bài được thực hiện thường xuyên để học sinh nhận diện điểm mạnh, điểm yếu.

Theo bà Trịnh Thị Mỹ Lê - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình, nhà trường đã tổ chức hai kỳ thi thử giúp học sinh làm quen với không khí phòng thi, rèn kỹ năng làm bài và kiểm tra lại hệ thống kiến thức. Hiện, trường chuẩn bị cho kỳ thi thử thứ ba, và điều chỉnh kế hoạch ôn tập dựa trên kết quả các đợt khảo sát.

Các trường đang tập trung ôn luyện cho học sinh.

Trong khi đó, Trường THCS Phan Huy Chú tổ chức ôn tập ngay sau Tết Nguyên đán, với kế hoạch khoảng 10 buổi ôn chuyên sâu cho mỗi môn. Khi môn thi thứ ba được xác định là Tiếng Anh, nhà trường lập tức điều chỉnh nội dung ôn tập theo hướng trọng tâm.

Theo ông Phan Lê Hòa - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà), song song với ôn luyện kiến thức, các trường cũng chú trọng tổ chức thi thử nhiều đợt nhằm giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi, rèn kỹ năng phân bổ thời gian và kiểm tra lại hệ thống kiến thức. Đặc biệt trường cũng tăng cường định hướng phân luồng học sinh sau THCS.

“Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 9 ôn thi theo quy định mới của Thông tư 29, vì vậy từ đầu năm học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp. Học sinh được tổ chức ôn luyện từ sớm với lịch học thêm 3 buổi/tuần.

Khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh, nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch để tập trung nội dung trọng tâm. Dự kiến từ nay đến kỳ thi, mỗi môn sẽ bố trí khoảng 10 buổi ôn tập chuyên sâu”, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Huy Chú cho hay.

Trước nhu cầu vào THPT công lập tăng cao, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đề xuất nâng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến ở mức 74%, tăng 2% so với năm trước.

