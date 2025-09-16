Phụ huynh tố suất ăn trường tiểu học ở Đà Lạt 'không đảm bảo chất lượng'

Chiều 16/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để làm rõ việc Trường Tiểu học T.V. bị người dân tố đã hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho suất ăn bán trú của học sinh.

Phụ huynh đến trường tiểu học ở Đà Lạt đón con về thay vì dùng suất ăn bán trú, trưa 16/9. Ảnh: N.X

Theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, Công an cùng các đơn vị liên quan và địa phương cũng đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, kết quả phải chờ phía công an hoàn tất, khi đó mới có thông tin chính thức, lãnh đạo phường thông tin.

Động thái này diễn ra khi gần đây, mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo cho rằng hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.

Cụ thể, theo phản ánh, trong năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao cho bộ phận bếp của trường trên gồm: 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi và 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển sang màu xanh…

Nhân viên bếp ăn trường đã phản ánh với hiệu trưởng về thực phẩm có dấu hiệu bất thường, đề nghị trả lại hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không có biện pháp xử lý quyết liệt, khiến bộ phận bếp lo lắng.

Đến ngày 4/6, bộ phận nhà bếp đề nghị lãnh đạo trường học về việc họp cùng phụ huynh để thông tin về bữa ăn bán trú, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Suất ăn bán trú tại Trường tiểu học T.V ở Đà Lạt, trưa 16/9. Ảnh: N.X

Đến trưa 16/9, nhiều phụ huynh hoài nghi thực phẩm kém chất lượng được đưa vào trường để chế biến cho học sinh. Họ tập trung trước trường này chờ đưa con về nhà dùng bữa ăn trưa, thay vì ở lại trường dùng suất ăn bán trú.

Công an đang điều tra, làm rõ những nội dung đơn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời kiểm tra, thu thập các giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động bán trú của trường tiểu học này từ năm học 2024-2025 cho đến nay.