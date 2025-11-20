Tri ân thầy cô ngày 20/11: Làm gì để có ý nghĩa?

Không cần quà cáp cầu kỳ, điều quan trọng là sự chân thành

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Trần Thành Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy là khi biết rằng mình đã "chạm" vào cuộc đời học trò, để lại dấu ấn tích cực khiến các em trở nên tốt hơn, phát triển hơn, nỗ lực hơn. "Một người thầy có những học trò xuất sắc, tử tế, thành công – đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà nghề giáo mang lại", PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.

Truyền thống tặng quà ngày 20/11 đã có từ lâu, nhưng theo PGS.TS Trần Thành Nam, học sinh không nên coi đây là nghĩa vụ hay cuộc chạy đua hình thức. Nhiều thầy cô chia sẻ, điều làm họ xúc động nhất lại chính là những tấm thiệp nhỏ xinh, những lời chúc được viết bằng tay, hoặc chỉ đơn giản là một tin nhắn hỏi thăm đầy chân tình.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy là khi biết rằng mình đã "chạm" vào cuộc đời học trò. Ảnh minh họa.

Những món quà tự làm như thiệp handmade, tranh vẽ, một bài thơ hay một bức thư tay thường có giá trị tinh thần lớn hơn nhiều so với các món quà mua sẵn. Bởi ở đó có thời gian, tình cảm, và sự trân trọng mà học sinh gửi gắm.

PGS.TS Trần Thành Nam cho hay, đối với các thế hệ học sinh đã ra trường, món quà mà thầy cô mong đợi nhất là được nhìn thấy học trò trưởng thành, có trách nhiệm và thành công trong cuộc sống. Vì vậy, những buổi gặp mặt ấm cúng, nơi thầy cô được gặp lại học trò nhiều khóa, trò chuyện và ôn lại kỷ niệm xưa, luôn mang lại niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Tại những buổi gặp mặt như vậy, một kỷ vật giản dị như là một bức ảnh kỷ niệm, cuốn sổ tay, bó hoa nhỏ, hay đơn giản là một cuốn sách mà thầy cô yêu thích, lại trở thành vật lưu giữ ký ức đẹp, thể hiện sự tri ân sâu sắc.

Sự sáng tạo của học sinh là niêm vui của thầy cô

Còn với các em học sinh nhỏ tuổi, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, cách tri ân thường vô cùng đáng yêu và đầy sáng tạo. Ngoài việc tham gia văn nghệ, viết báo tường hay dự các sự kiện chào mừng 20/11, các em có thể vẽ tranh tặng thầy cô, viết thư tay, viết vè, sáng tác rap, làm thiệp thủ công, viết những lời chúc bỏ vào "lọ điều ước" dành tặng thầy cô, làm sản phẩm thủ công đơn giản, dễ thương...

"Những hoạt động này không chỉ giúp ngày 20/11 thêm rộn ràng mà còn giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của sự tri ân, biết trân trọng công lao của người thầy", PGS.TS Trần Thành Nam nói.

Những tấm thiệp handmade luôn là một món quà ý nghĩa dành cho thầy cô. Ảnh minh họa.

Cần có một ngày hội nhỏ dành cho cả thầy và trò

Cũng chia sẻ về vấn đề này, TS. Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, vào dịp 20/11, các em học sinh nên thể hiện tấm lòng biết ơn của mình dành cho các thầy cô giáo và cần có một ngày hội nhỏ để học sinh và thầy cô có thể tận hưởng niềm vui và ý nghĩa của ngày lễ này.

Theo TS. Vũ Thu Hương, việc thi văn nghệ, thi kéo co, nhảy bao bố… vào những dịp 20/11 dường như đã là truyền thống tại nhiều trường học. Tuy nhiên, nếu năm nào cũng chỉ diễn ra những hoạt động như vậy thì sẽ rất nhàm chán. Thay vào đó nhà trường có thể triển khai các hoạt động, cuộc thi khác cho các em học sinh.

"Ví dụ như hoạt động cho học sinh thi giảng bài. Thầy cô có thể chọn một vài bạn tiếp thu chậm trong lớp với một số bài giảng để các em "tập" làm thầy cô giáo giảng bài cho các bạn học sinh ở lớp. Hoạt động này sẽ rất hay khi thầy cô chọn một bài học mà học sinh đó chưa hiểu kỹ.

Học sinh vùng cao tặng cô giáo 1 chiếc bánh trong dịp đặc biệt khiến cô giáo vô cùng xúc động.

Lúc này các em sẽ phải đầu tư thời gian, công sức để học và hiểu bài kỹ hơn, để sau đó có thể giảng cho các bạn. Điều này sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, lại có thể giúp các em thấu hiểu được sự vất vả của thầy cô, khi giảng mãi mà các bạn không hiểu, hay các bạn mất trật tự, làm việc riêng, quấy phá trong giờ học. Từ đó, học sinh có thể sẽ ý thức lại việc học và cách hành xử, thái độ của mình", TS. Vũ Thu Hương hướng dẫn.

TS. Vũ Thu Hương cũng gợi ý, ngoài hoạt động thi giảng nêu trên, thầy cô cũng có thể tổ chức thêm hoạt động cho học sinh chấm bài. Các em sẽ thay phiên chấm bài cho nhau. Hoạt động này cũng sẽ giúp học sinh củng cố thêm được kiến thức cũng như thêm thấu hiểu công việc của các thầy cô.

Ngoài ra, để ngày 20/11 thêm phần ý nghĩa, các em học sinh cũng có thể tự tay làm nên những món quà để tặng cho thầy cô, như vẽ tranh, tự làm hoa, tự tay viết những lời chúc, trang trí lại lớp học... Kinh phí cho những món quà handmade này sẽ đến từ hoạt động bán giấy vụn của học sinh.