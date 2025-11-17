Hành trình đặc biệt của em bé mồ côi vươn lên thành cô giáo

Nỗi đau của tuổi thơ mồ côi cha mẹ

Vì biến cố gia đình, cả cha và mẹ Y Tân đều mất khi em còn quá nhỏ, hoàn cảnh lại rất khó khăn.

Kể từ đó, Y Tân và Y Tin (hai chị em, Tân là chị) trở thành trẻ mồ côi phải sống nương nhờ ông bà nội ngoại. Nhưng ông bà cũng đã già yếu và cô dì đều rất nghèo nên cũng chỉ nuôi hai chị em được vài năm.

Đến năm 2010, hai đứa trẻ mồ côi sinh năm 2003 và 2005 được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (gọi tắt Trung tâm), khi ấy mới tròn 5 tuổi và 7 tuổi.

Những ngày tháng đầu tiên ở Trung tâm, hai chị em Tân rất nhớ nhà nhưng quay về thì ăn toàn măng rừng, cá suối, bữa đói bữa no. Với sự động viên và tấm lòng yêu thương, đùm bọc, chăm sóc tận tình của các cán bộ nơi đây đã giúp chị em Y Tân dần nguôi ngoai nỗi ám ảnh phận mồ côi.

Y Tân (giữa) rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kon Tum.

Tân nói: "Sống ở Trung tâm rất vui và ấm cúng. Hạnh phúc nhất là em luôn được các cô động viên học và chỉ bảo tận tình cách giải những bài toán khó. Hàng ngày sau khi đi học về, em thường xuống nhà bếp quét dọn, phụ các cô nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ. Từ đó, em thấy tuy mình phận mồ côi nhưng lòng dần ấm áp lại".

Ở Trung tâm, Y Tân được coi là chị cả. Ngoài việc chăm sóc em gái là Y Tin, Tân còn thường xuyên giúp các cán bộ nhắc nhở, trò chuyện, động viên các em nhỏ tuổi hơn, nhất là các em người dân tộc thiểu số mới được đưa vào đây còn chưa hiểu tiếng Kinh.

Xóa mặc cảm mồ côi, vượt mọi khó khăn

Có những lúc Y Tân thấy rất buồn khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, để Tân và em gái phải mồ côi quá sớm.

Cũng đã có lúc em đã muốn buông xuôi và bỏ học về làng lấy chồng theo bạn bè cùng trang lứa. Nhưng rồi em lại tự an ủi rằng, dù sao hai chị em vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Nghĩ vậy, Y Tân lại tiếp tục cố gắng. So với em gái, Y Tân suy nghĩ chín chắn và có phần điềm tĩnh, trưởng thành hơn.

Em quyết tâm từng ngày chăm chỉ học hành, chỉ thế tương lai mới tốt được, em tin rằng "không thể cứ nghèo khổ mãi được".

Từ đứa trẻ mồ côi, Y Tân (đeo kính) đã vươn lên trở thành cô giáo Trường mầm non Mickey.

Bằng ý chí nghị lực cùng sự giúp đỡ của các thầy cô giáo đã giúp Y Tân chăm chỉ học tập với kết quả ở bậc THCS, THPT luôn đạt loại khá. Ước mơ trở thành cô giáo của cô bé Xơ Đăng ngày càng lớn dần, đặc biệt khi được bảo mẫu tại Trung tâm luôn cổ vũ.

Cuối cùng, ước mơ của Tân đã thành sự thật khi em đỗ vào Trường Cao đẳng Kon Tum. Trong quá trình học tập, Y Tân được Trung tâm hỗ trợ đóng các khoản nộp học. Nhưng cuộc sống sinh viên tốn kém, để có thêm tiền trang trải, Y Tân còn bán thêm các đặc sản của địa phương như măng khô, mật ong rừng…

Tháng 10 năm 2025, cô bé mồ côi Y Tân ngày nào đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kon Tum chuyên ngành Sư phạm mầm non với tấm bằng loại khá. Hạnh phúc nhất là ngay sau khi ra trường, Y Tân đã được nhận vào dạy tại Trường Mầm non Mickey (phường Kon Tum, Quảng Ngãi).

Mặc dù đã chinh phục được ước mơ, có lương hàng tháng nhưng lãnh đạo Trung tâm vẫn tạo điều kiện cho Y Tân ở tại nhà chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi mà Tân đã gắn bó suốt 15 năm qua để vơi bớt những khó khăn, sinh hoạt phí ban đầu như: tiền thuê nhà, điện nước… Ngày đi làm, tối về Y Tân còn làm gia sư, kèm cặp, hướng dẫn các em có lực học yếu tại Trung tâm tiến bộ từng ngày, đặc biệt là giúp các em mới vào đây – việc làm quen với mặt chữ phổ thông còn khó khăn.

Y Tân mong các em nhỏ thiệt thòi, bị mồ côi… ở Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum hãy luôn vươn lên.

Với mong muốn các em nhỏ mồ côi như mình, dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng hãy cố gắng sống tốt, học tốt vì tương lai của chính mình, Y Tân bộc bạch: "Được đến ngày hôm nay tất cả là nhờ sự cưu mang của xã hội, sự chăm sóc giúp đỡ tận tình như bảo mẫu của các cô chú ở Trung tâm. Vậy nên, em chỉ mong các em nhỏ ở Trung tâm đừng bao giờ đầu hàng số phận".

Cô Đào Lê Thùy Linh – người chăm sóc, quản lý dãy nhà Y Tân ở chia sẻ: "Y Tân là một cô bé rất xinh xắn, khéo tay, lạc quan, có nghị lực sống và giàu lòng nhân ái. Việc em trở thành cô giáo mầm non rất phù hợp với năng lực, sở trường, tính cách của em. Công việc tuy vất vả nhưng Y Tân rất yêu nghề".

Quyết tâm vươn lên nghịch cảnh, xóa bỏ mặc cảm là trẻ mồ côi của Y Tân đã thắp lên hình ảnh đẹp về một tấm gương đầy nghị lực giữa thiếu thốn, mất mát không ngừng nghỉ vươn lên.

Dù hành trình phía trước còn nhiều gian truân nhưng Y Tân đang từng bước hiện thực hóa khát vọng của mình, đồng thời, trao đi tình yêu thương vô bờ bến cho những búp măng non như 15 năm về trước Trung tâm đã dang rộng vòng tay đón em về.

Nhìn những ánh mắt trong veo của hơn 60 em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa được nuôi dưỡng tại Trung tâm, chúng tôi càng thêm cảm phục ý chí vươn lên của các em. Đồng thời, trân trọng những cố gắng của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên nơi đây.