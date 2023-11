TQ: Người đàn ông chi hơn 400 triệu trong 3 năm học tiến sĩ, bất ngờ phát hiện bằng giả

Anh Zhao hiện sống tại Trung Quốc, đang làm việc trong ngành quản lý kinh doanh. Để nâng cao trình độ học vấn của mình, anh đã đăng kí một chương trình đào tạo lấy bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) từ một trường đại học nước ngoài thông qua một tổ chức giáo dục trong nước.

Thời gian học để lấy tấm bằng này kéo dài 2-3 năm, trung tâm hứa hẹn sau khóa học, người đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và bảo vệ luận án thành công sẽ lấy được bằng tiến sĩ chuyên ngành DBA của trường đại học nước ngoài, bằng tiến sĩ này tương đương với bằng học chính quy tại trường và được quốc tế công nhận.

Trong suốt 3 năm học trực tuyến, anh Zhao tham gia đầy đủ các môn học cần thiết và trải qua nhiều kì thi, cuối cùng anh tốt nghiệp vào năm 2021 và nhận được tấm bằng như trung tâm đã cam kết ban đầu. Thế nhưng, sau khi một vài học viên trong lớp học này gửi email đến trường đại học cấp bằng nhằm xác định chính xác tấm bằng họ nhận được có giá trị tương đương với bằng tiến sĩ tại trường hay không thì câu trả lời khiến họ “ngả ngửa”, thực tế đây chỉ là chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Ngay lập tức, anh Zhao đã liên hệ với trung tâm và khi các cuộc đàm phán không thành công, anh đã kiện trung tâm ra tòa và lấy lại số tiền đào tạo đã nộp là 118.800 nhân dân tệ (khoảng hơn 400 triệu VNĐ) từ trung tâm.

Cẩn trọng khi đăng kí học trực tuyến

Hiện nay, có rất nhiều trung tâm cũng như trường đại học giả được lập ra để lừa những người muốn lấy bằng cấp thông qua hình thức học trực tuyến. Chính vì vậy, trước khi đăng kí một khoa học nào đó, chúng ta nên:

1. Kiểm tra tên miền trường học mình sẽ theo học

Nhiều trường đại học ở Anh được đặt tên theo các địa danh như University of Oxford, University of Edinburgh, University of Manchester... Hậu tố tên miền của các trường đại học chính quy này thường là ac.uk. Vậy nên hãy tìm hiểu thật kĩ.

2. Kiểm tra lịch sử hình thành của trường

Các trường đại học chính quy thường có bề dày lịch sử lâu đười, vì vậy hãy cẩn trọng với những trường đại học được thành lập trong một khoảng thời gian ngắn.

3. Kiểm tra xem trường có được công nhận hay không

Dù là đại học trong nước hay nước ngoài đều sẽ được cơ sở giáo dục liên quan cấp giấy chứng nhận. Nếu bạn không tìm thấy giấy chứng nhận trên trang web của nhà trường hoặc trang web của cơ quan quản lý thì hãy hết sức lưu ý.

