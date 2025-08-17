Vụ hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô: Ông Tâm kể về chi tiết xin Phòng Giáo dục mua vật tư

Ngày 17-8, ngay sau khi được cho tại ngoại, ông Trần Văn Tâm, bị cáo trong vụ án Hiệu trưởng tham ô 10,7 triệu đồng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên PLO tại nhà ông, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bên cạnh những cảm xúc khi được tại ngoại, ông đã kể câu chuyện chưa được nêu chi tiết tại cáo trạng và các bản án liên quan vụ án này.

Ông Trần Văn Tâm trả lời báo chí ngày 17-8. Ảnh: TRẦN VŨ

Cái ôm thay lời cảm ơn

Ông Tâm kể: "Thời khắc được rời khỏi nơi tạm giam của Công an tỉnh Cà Mau, cảm giác kỳ lạ lắm. Cảm giác được tự do thật thiêng liêng, hạnh phúc. Trong đầu tôi lúc đó có hai người phụ nữ mà tôi nghĩ nhất định phải ôm thật chặt, vì cảm kích công sức, tấm lòng của họ ở ngoài đã lo toan cho tôi lúc tôi bị tạm giam. Đó là vợ tôi và đứa em tôi".

Rồi ông có ôm không? Ông Tâm đáp: "Chắc chắn rồi".

Ông Tâm rời Công an tỉnh Cà Mau lúc 17 giờ 30 chiều 16-8, theo Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho bảo lĩnh của cơ quan tố tụng. Lý do là có đơn bảo lĩnh của vợ ông Tâm là bà Lê Thị Tuyết hồi tháng trước. Sau cái ôm cảm ơn những tấm lòng đã vì ông vất vả bấy lâu nay, ông đi cắt tóc sau đó và trên đường về nhà, ông nhận rất nhiều điện thoại của bạn bè, thân hữu, các học trò...

"Có những học trò nói với tôi rằng "thầy bị oan". Tôi ngăn ngay, không cho phép các em nói vậy. Cái đó có pháp luật xem xét"- Ông Tâm nói.

Trong đêm đầu về nhà, ông Tâm đã xem các bài báo. Ông xúc động nói với phóng viên PLO: "Tôi cảm ơn sâu sắc đến Báo Pháp Luật TP.HCM, VTV, báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong... Quí báo đã tham gia đưa tin, phân tích vụ án của tôi khiến sự việc ngày càng rõ hơn, sáng tỏ hơn.

Tôi cảm ơn bạn đọc, đã có nhiều ý kiến chia sẻ động viên tôi trên các diễn đàn báo chí và cả mạng xã hội. Đó là những an ủi vô cùng quí giá, cả đời không quên. Trong vụ án của mình, tôi chỉ cầu được cơ quan pháp luật soi chiếu càng sáng tỏ càng tốt. Thời gian trước, tôi cũng đã nói hết lời, nhưng còn có những điều chưa được người ta lắng nghe, thấu hiểu".

Chi tiết của một tờ trình

Trong bản án phúc thẩm vụ án Hiệu trưởng tham ô 10,7 triệu đồng có chi tiết ông Tâm đã kháng cáo bản án sơ thẩm với nhiều cơ sở. Trong đó có việc, tháng 12/2022 Trường có lập dự toán mua ghế thang kẽm và mua vật tư để làm 4 tủ đựng thiết bị. Trong khi chờ Phòng giáo dục duyệt thì ông Tâm sử dụng vật liệu vụn, tích lũy để làm thành chiếc ghế thang đưa vào sử dụng. Trong tháng 12/2022, được phê duyệt, ông Tâm tiếp tục mua vật tư về để làm.

Ông Trần Văn Tâm đã trả lời phỏng vấn của nhiều phóng viên tại nhà riêng. Ảnh: TRẦN VŨ

Nay, khi đã được tại ngoại, ông Tâm kể chi tiết về việc xin duyệt dự toán: "Tờ trình của tôi nêu rất chi tiết trường cần 1 ghế thang kẽm và 4 kệ ti vi. Thị trường có bán thang kẽm mà không có bán kệ ti vi di động như tôi đã nghĩ ra và đã làm 1 cái trước, rất tiện dụng. Từ đó, tôi trình xin Phòng GD&ĐT cho tôi mua vật liệu về tự chế tác ra các kệ ti vi.

Tờ trình tôi chi tiết như thế và được Phòng có văn bản chấp nhận tờ trình này. Tôi đã làm y như tờ trình. Trước khi làm tôi cũng hỏi các cửa hàng cung ứng vật liệu, họ cũng bảo làm vậy được, rồi họ sẽ xuất hoá đơn cho tôi để quyết toán với Nhà nước".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về suy nghĩ cá nhân ông về hành vi bị truy tố, ông Tâm khẳng định: "Tôi không tham ô. Nhà trường không mất đi cái gì cả, vậy tôi tham ô cái gì, của ai! Thậm chí trong 4 kệ ti vi mà Trường đang sử dụng hiện nay, cái đầu tiên tôi nghĩ ra và tận dụng sắt thép thừa chế tác nên. Cái này tôi tặng không cho Nhà trường, không lấy đồng nào. Những cái còn lại được định giá với mức giá đúng như tôi đã quyết toán."

Ông Tâm nói với phóng viên PLO rằng, cầu mong cơ quan pháp luật thực sự lắng nghe đầy đủ, mọi ngõ ngách câu chuyện của ông, để đưa ra phán quyết khách quan nhất. "Khi vào trại tạm giam tôi cứ tự cười. Cười chua chát cho cái sự thiếu hiểu biết về hành chính của mình. Nó đã dẫn tôi đến tình cảnh hôm nay".