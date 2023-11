Con mang bánh bao từ nhà trẻ về, mẹ bẻ đôi ra thấy thứ bên trong thì vô cùng tức giận

Sau khi con đi học mẫu giáo, điều mà các bà mẹ quan tâm nhất không chỉ là con đi mẫu giáo có khóc không, có hòa hợp với bạn bè hay không mà còn là con ăn, uống, đại tiện như thế nào?

Nhiều bậc cha mẹ có kinh nghiệm khi đi khảo sát trường mẫu giáo của con mình trước tiên sẽ xem qua thực đơn ở trường mẫu giáo. Bởi suy cho cùng trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo là đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển cả thể chất và trí não, trẻ cần phải được cung cấp một chế độ dinh dưỡng tốt thì mới phát triển cân bằng được.

Mới đây, một chia sẻ bày tỏ sự không hài lòng của một bậc phụ huynh ở Trung Quốc nhận được sự chú ý của nhiều người. Người mẹ này cho biết sau khi đón con tan học từ trường về, chị phát hiện trong balo của con có một chiếc bánh bao. Khi hỏi con, đứa trẻ cho biết đó là suất bánh bao ăn xế chiều nhưng đứa trẻ cảm thấy không muốn ăn nên đã cất vào balo.

Người mẹ thấy vậy liền bẻ đôi chiếc bánh bao ra định để ăn nhưng bà rất ngạc nhiên khi bên trong bánh bao không hề có nhân. Bà xé thêm bánh thành 4 mảnh thì mới nhìn thấy một chút nhân có kích thước bằng hạt đậu.

Thấy thế bà vô cùng tức giận "Học phí nghìn đô mà một cái bánh bao có nhiều nhân cũng không cung cấp cho trẻ được". Chị chưa vội liên hệ với nhà trường mà than vãn với mọi người để xem các ý kiến đánh giá.

Về vấn đề này một số người cho rằng rất có thể bánh bao này đã được làm bằng máy tự động. nhân không được cho đúng cách nên mới xảy ra tình trạng này chứ không có ai làm bánh bao mà lại ít nhân đến vậy. Do đó bà mẹ cần tìm hiểu chính xác lại với nhà trường và ở các bữa ăn khác nữa trước khi nóng vội phán xét.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng rất có thể chiếc bánh bao này mà nhà trường cung cấp chỉ là bánh bao chay và bị lẫn chút nhân nên mới như vậy. Nhìn chung vấn đề đồ ăn ở trường như thế nào cũng nên được phụ huynh thực sự xem xét và đánh giá.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ "trước khi gửi con vào trường tôi đã có xem thực đơn nhà trẻ thấy khá phong phú. Tuy nhiên vài lần đưa đón con đến lớp tôi lại chỉ thấy các con được ăn 1 bát, lúc thì cơm trộn rau, có khi là thức ăn trộn mì chứ không bao giờ được ăn bằng khay, rõ ràng từng món ăn nên tôi thất vọng vô cùng".

"Con gái tôi đặc biệt thích ăn trái cây sau bữa ăn nhưng trái cây mà nhà trường cung cấp luôn không đủ cho bé ăn nên đi học về ngày nào con cũng kêu đói".

Tại sao khẩu phần ăn ở trường mẫu giáo thường ít?

Một giáo viên mầm non cho biết, đồ ăn ở trường mẫu giáo của trẻ thực tế lại khá nhiều về số lượng nhưng trẻ thường không dùng hết và các cô giáo cũng không cho trẻ ăn quá nhiều vì khoảng cách giữa các bữa ăn rất ngắn.

Ví dụ một số trẻ thường đến lớp khá muộn vào buổi sáng sau đó mới ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên ngay sau đó sẽ có bữa xế nhẹ và hoạt động nhẹ nhàng là đến bữa trưa. Bữa trưa thì không được ăn nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, bên cạnh đó ngay khi trẻ ngủ dậy cũng đã ăn xế chiều. Vì thế nếu khẩu phần ăn mỗi bữa của trẻ mà nhiều thì sẽ không tốt và ảnh hưởng đến bữa chính. Do đó các giáo viên thường cho trẻ ăn ở mức vừa phải và khuyến khích con ăn hết suất để tránh lãng phí.

Tuy nhiên cũng có một số thực tế đã cho thấy rằng trẻ được cung cấp bữa ăn không đủ và không chất lượng ở trường học. Để xem xét con có rơi vào những trường hợp như vậy không, bố mẹ cần theo dõi trực tiếp.

Bên cạnh đó, ngay từ khâu chọn trường mẫu giáo cho con, ngoài những tiêu chí cơ bản, bố mẹ cũng nên quan tâm đến chất lượng bữa ăn:

Vị trí

Tiêu chí lựa chọn trường gần nhà để tiện đưa đón, chạy qua chạy lại giữa trường và nhà khi cần thiết luôn là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên chọn những trường ở xa nhà hơn nhưng đảm bảo về các tiêu chí còn lại. Không nên chọn trường có vị trí quá xa vì sự di chuyển đi lại giữa nhà và trường sẽ có những bất tiện đối với cả cha mẹ và trẻ nhỏ bởi giờ học của trẻ rất ngắn và cha mẹ sẽ phải rất đau đầu để sắp xếp thời gian đưa đón con.

Thời giờ linh hoạt

Có những trường chỉ dạy từ thứ 2 đến thứ 6, cũng có những trường dạy cả thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, tùy vào công việc của mỗi người mà cha mẹ nên lựa chọn cho con mình học ở những trường có thời gian học linh hoạt. Ngoài ra, giờ giấc đón con cũng nên được cha mẹ quan tâm, vì tùy từng trường mà thời gian đón trẻ khác nhau.

Học phí

Học phí ở mỗi trường mẫu giáo là khác nhau, cũng không có nghĩa trường có học phí càng cao thì chất lượng càng tốt. Cha mẹ nên xem xét điều kiện kinh tế của gia đình và những giá trị con nhận được khi đi học ở trường có xứng đáng?

Chương trình học

Một ngày trẻ học những gì, thời gian học, thời gian chơi, thời gian ăn, ngủ có hợp lý hay không là những điều mà cha mẹ cũng nên quan tâm. Bởi lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của các bảo mẫu, cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ,… do đó chương trình học có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con trẻ.

Cơ sở vật chất

Tất nhiên, đây có thể coi là yếu tố tiên quyết để cha mẹ lựa chọn một trường mẫu giáo cho con. Ngoài việc nhìn vào các lớp học để kiểm tra sự sạch sẽ, kiểm tra các đồ dùng của trẻ, kiểm tra khu vui chơi của trẻ có an toàn hay không, cha mẹ đừng quên tham quan nhà bếp với số lượng đông mà đối tượng là trẻ nhỏ thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non cần được hết sức chú trọng.

Vấn đề thực phẩm, dinh dưỡng cho con

Lượng dinh dưỡng vào cơ thể con người về cơ bản phụ thuộc vào thức ăn, đặc biệt ở trẻ đang lớn và phát triển. Trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe nên bữa ăn mẫu giáo cũng là một tiêu chuẩn mà cha mẹ cần quan tâm.

Thực tế, có rất nhiều vấn đề cha mẹ cần lưu ý khi con đi học mẫu giáo, nhiều bậc cha mẹ có điều kiện kinh tế tốt, sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho con đi học trường sang. Tuy nhiên, việc đi học của trẻ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà còn phải có sự phối hợp giữa gia đình với giáo viên để đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh và vui vẻ.

Những năm đầu đời là tiền đề cho sự phát triển về mọi mặt sau này của đứa trẻ. Do đó, khi tìm một trường mẫu giáo để gửi gắm con, hãy thật cẩn trọng và cân nhắc kỹ càng. Ngoài ra, cha mẹ mỗi ngày cũng đừng quên hỏi trẻ đi học có vui không, được ăn những gì có ngon miệng để trẻ có thể cập nhật tình hình một cách kịp thời nhất.

