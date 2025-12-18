TPHCM: Học sinh có thể nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, Tết Dương lịch chỉ 1 ngày

Chiều 18-12, tại buổi họp báo công bố thông tin về hoạt động giáo dục, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết đã thông tin về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TP.

Đối với lịch nghỉ Tết Dương lịch, ông Minh cho biết, Sở GD-ĐT TP đã ban hành văn bản chỉ đạo, theo đó học sinh chỉ được nghỉ một ngày duy nhất vào thứ năm (ngày 1-1), thứ sáu ngày 2-1 các em đi học bình thường.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở đã đề xuất UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp, tức ngày 12-2-2026

Đối với lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GD-ĐT TPHCM đang đề xuất UBND TPHCM cho học sinh nghỉ bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp (12-2-2026) đến mồng 6 tháng Giêng (22-2-2026). Như vậy, nếu kế hoạch được thông qua, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày. Số ngày nghỉ tương đương với năm ngoái.

Những ngày gần đây, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh TPHCM là vấn đề xôn xao trên các diễn đàn phụ huynh, học sinh. Sở dĩ có nhiều tranh luận là vì trước đó tại cuộc họp giao ban chuyên môn học kỳ I của Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin cho biết học sinh TPHCM có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp, tùy vào quyền quyết định của hiệu trưởng, việc học bù ngày thứ 6 (2-1-2026) có thể theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình. Tuy nhiên, cùng ngày, Sở GD-ĐT đã có thông tin lại là việc nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo quy định tại Luật Lao động và các văn bản chỉ đạo khác của UBND TP, tức là chỉ nghỉ 1 ngày theo (1-1-2026), không có ngoại lệ.