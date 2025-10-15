Thông tin mới nhất về lịch thi Đánh giá năng lực và tư duy năm 2026

Các trường đại học đã công bố những thay đổi quan trọng về mặt thời gian, cho thấy sự chủ động trong công tác tuyển sinh. Sự điều chỉnh này là động thái chiến lược nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian tham gia các phương thức xét tuyển sớm.

Ba kỳ thi lớn đều đẩy nhanh tiến độ

Kỳ thi Đánh giá Năng lực (V-ACT) của Đại học Quốc gia TP.HCM là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước về số lượng thí sinh dự thi vẫn sẽ duy trì tổ chức hai đợt thi với cấu trúc bài thi ổn định (120 câu hỏi, 150 phút, thang điểm 1.200).

Trong khi đợt thi thứ nhất vẫn diễn ra vào Chủ nhật tuần cuối tháng 3/2026 như thông lệ, đợt thi thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 5/2026, tức là sớm hơn khoảng một tuần so với lịch thi năm 2025. Sự điều chỉnh này nhằm mục đích kết thúc kỳ thi sớm, kịp thời cung cấp dữ liệu xét tuyển trước khi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/6.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa năm 2025.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thể hiện sự chủ động thông qua việc công bố kế hoạch Kỳ thi Đánh giá Tư duy (TSA) 2026 với sự mở rộng về số đợt thi và thời gian tổ chức, nhằm đáp ứng khoảng 60.000 lượt thí sinh.

Kỳ thi Đánh giá Tư duy dự kiến sẽ được chia thành ba đợt thi vào các ngày cuối tuần, với Đợt 1 diễn ra rất sớm ngay từ cuối tháng 1/2026 (ngày 24-25/1), tiếp theo là giữa tháng 3 (14-15/3) và giữa tháng 5 (16-17/5). Cấu trúc bài thi TSA vẫn giữ nguyên ba phần độc lập với hình thức thi trên máy tính trong 150 phút.

Kỳ thi Đánh giá Năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tiếp tục duy trì hình thức thi trên máy tính và tổ chức nhiều đợt thi trong năm. Các đợt thi HSA sẽ tập trung từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5/2026. Mặc dù lịch cụ thể từng đợt chưa được công bố chi tiết, toàn bộ kỳ thi sẽ được tổ chức sao cho kết thúc sớm (muộn nhất vào giữa tháng 5) để đảm bảo hai lượt thi của thí sinh cách nhau tối thiểu 28 ngày và đồng bộ với lịch chung của Bộ GD&ĐT. Cấu trúc bài thi HSA (150 câu hỏi, 195 phút) cũng được giữ ổn định.

Lợi ích của lịch thi sớm đối với thí sinh

Xu hướng tổ chức thi sớm của các đại học lớn xuất phát từ Khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, dự kiến đẩy Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 lên ngày 11-12/6.

Lịch thi sớm hơn mang lại lợi ích lớn cho thí sinh: Thí sinh sẽ có kết quả thi ĐGNL/ĐGTD sớm, từ đó chủ động xét tuyển sớm vào các trường đại học sử dụng kết quả này, hoàn thành một phương thức xét tuyển trước khi thi Tốt nghiệp THPT. Điều này không chỉ giúp tăng cơ hội cải thiện điểm với các kỳ thi có nhiều đợt mà còn giảm tải đáng kể căng thẳng và tình trạng dồn dập các kỳ thi lớn vào cùng một thời điểm.

Sự đồng bộ trong điều chỉnh thời gian của các kỳ thi riêng là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn một mùa tuyển sinh 2026 rõ ràng, khoa học và thuận lợi hơn cho cả thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học.