Thi Tốt nghiệp THPT 2025: Lưu ý thí sinh trước giờ G

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 trên toàn quốc với gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Tại Hà Nội, kỳ thi năm nay, toàn thành phố có hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 16.000 em so với năm ngoái. Hà Nội đã sắp xếp, bố trí 233 điểm thi trên toàn thành phố để phục vụ thí sinh dự thi.

Để tổ chức kỳ thi, Thành phố đã điều động gần 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi. Công an Thành phố điều động gần 1.000 người tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi tại các điểm thi, địa điểm chấm thi. Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi.

Sáng 23/6, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn coi thi Tốt nghiệp THPT cho toàn bộ cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi nhằm quán triệt lại quy chế thi, những việc cần làm, nguyên tắc chung.

Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia làm thi phải đảm bảo nguyên tắc không chủ quan, lơ là; không quá căng thẳng, áp lực; không tự xử lý tình huống.

Các tình huống trong kỳ thi đều phải xử lý đúng quy chế, đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) lưu ý thí sinh ghi nhớ lịch thi và các lưu ý quan trọng cần khắc cốt ghi tâm trước giờ thi, tránh những sai sót đáng tiếc. Đặc biệt, thí sinh cần chuẩn bị giấy tờ, vật dụng cần thiết cho vào túi; ghi nhớ điểm thi; kiểm tra đường đến điểm thi, căn giờ để không bị muộn, không được vào điểm thi.

Thí sinh lưu ý lịch thi và thời gian làm bài thi để đến điểm thi đúng giờ.

Lịch thi của thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006.

Khi nhận đề thi, thí sinh lưu ý phải kiểm tra tình trạng đề, nếu phát hiện đề mờ, nhòe, rách, hỏng phải báo với giám thị trong vòng 5 phút. Nếu sau 5 phút, thí sinh phải chịu trách nhiệm về đề thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cách làm bài thi môn trắc nghiệm.