150 bài thi Văn tăng điểm sau phúc khảo, Khánh Hòa làm rõ trách nhiệm người chấm

Ngày 15/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã thông báo rộng rãi kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong số 150 bài thi có thay đổi về điểm sau phúc khảo, có hai bài thi tăng 0,5 và 0,75 điểm. Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm giám khảo đối với 2 bài thi trên.

Sở GD-ĐT cho hay, với một môn tự luận như Ngữ văn, chênh lệch 0,25 điểm sau phúc khảo là có thể chấp nhận vì việc chấm bài của giám khảo còn phụ thuộc vào đánh giá, khả năng cảm thụ cũng như diễn đạt của thí sinh. Nhưng những trường hợp bài thi có điểm tăng trên 0,5 điểm sau phúc khảo thì cần xem xét trách nhiệm chuyên môn của người chấm.

Sở GD-ĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của giám khảo, có thể hạ bậc thi đua, nhắc nhở hoặc khiển trách tùy theo kết quả.

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra các điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa có 346 bài thi môn Ngữ văn được đề nghị phúc khảo. Trong số đó, kết quả phúc khảo ghi nhận 150 bài thi có thay đổi về điểm, chiếm hơn 43% số bài xin phúc khảo; cụ thể là 148 bài tăng 0,25 điểm, 1 bài tăng 0,5 điểm và 1 bài tăng 0,75 điểm.

Ngoài ra, toàn bộ các bài thi/môn thi trắc nghiệm giữ nguyên điểm số sau phúc khảo. Đối với thí sinh có kết quả thay đổi điểm, đơn vị sẽ cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi và đề nghị các trường cử người có trách nhiệm đến phòng quản lý chất lượng nhận.

Các đơn vị phải thông báo rộng rãi để phụ huynh và thí sinh biết, thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi cũ trước khi cấp giấy mới.