Lệch nửa điểm sau phúc khảo, giám khảo chấm thi ở Khánh Hòa bị xem xét trách nhiệm

Kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, tại tỉnh Khánh Hòa có 346 thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi Ngữ văn. Sau khi chấm phúc khảo, có 196 bài thi giữ nguyên mức điểm và 150 bài thi được tăng điểm. Trong đó, có 1 bài thi tăng nhiều nhất là 0,75 điểm; 1 bài thi tăng 0,5 điểm và 148 bài thi tăng 0,25 điểm.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã thông báo kết quả thay đổi điểm thi cho thí sinh.

Sau khi có thông tin, dư luận đặt nghi vấn về hiện tượng tăng điểm hàng loạt bài thi tại địa phương này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, khác với những môn thi trắc nghiệm chấm bằng máy, Ngữ văn là môn thi tự luận chấm bằng tay, được thực hiện bởi các cán bộ chấm theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình chấm, giám khảo đã bám sát theo đáp án và hướng dẫn chấm, trong đó có chấm chung 10 bài tự luận sau đó mới thực hiện chấm theo quy trình hai vòng độc lập tại các phòng riêng biệt.

Ban chấm thi đã tuân thủ quy định, mỗi bài làm của học sinh được chấm bởi 2 giám khảo chấm độc lập với 2 vòng.

Qua quá trình chấm cho thấy, cả lần chấm chính thức và chấm phúc khảo có những trường hợp bài thi lệch nhau giữa 2 giám khảo là 0,25 điểm. Những trường hợp lệch điểm số này thường rơi vào phần Viết đoạn và phần làm Bài văn của thí sinh.

“Những môn trắc nghiệm như Toán, Lý, Hóa… đáp án chính xác đến từng con số thì với Ngữ văn có thể có độ lệch 0,25 vì phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo về khả năng cảm thụ văn học hoặc khả năng diễn đạt của học sinh. Chênh lệch 0,25 điểm cũng là biên độ có thể cho phép”, ông Quỳnh nói.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng cho rằng, có 150 bài thi tăng điểm, trong đó, tỉnh Khánh Hòa (cũ) có 115 bài tăng 0,25 điểm; tỉnh Ninh Thuận (cũ) có 35 bài tăng điểm gồm: 1 bài tăng 0,5 điểm; 1 bài tăng 0,75 điểm.

Đã mời cán bộ chấm đối chất

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa cũng chia sẻ thêm, sau khi có kết quả thi, theo quy chế, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Ban chấm thi đã chấm phúc khảo theo đúng quy định và khi mức điểm bài thi tăng lên đều ghi nhận đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

“Đối với bài thi tăng 0,5 điểm và 0,75 điểm, Ban chấm thi đã mời hai giám khảo chấm đối chất với giám khảo thứ 3 sau đó mới đi đến thống nhất mức điểm. Theo quy định, chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm của giám khảo chấm thi khi để xảy ra chênh lệch bài thi từ 0,5 điểm”, ông Quỳnh nói.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, cả tỉnh Ninh Thuận (cũ) và Khánh Hòa (cũ) có hơn 20.000 thí sinh dự thi. Riêng môn Ngữ văn có 346 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, môn trắc nghiệm có gần 1.000 thí sinh đề nghị phúc khảo. Tuy nhiên, môn Ngữ văn có 150 bài thi tăng điểm, môn trắc nghiệm không có bài thi nào tăng hay giảm điểm.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT về chấm phúc khảo bài thi tự luận, mỗi bài thi sẽ do 2 giám khảo chấm lại bằng màu mực khác với lần chấm chính thức.

Nếu kết quả chấm của hai giám khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho lãnh đạo Ban phúc khảo tổ chức cho giám khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba giám khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba giám khảo lệch nhau thì lãnh đạo Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

Bộ GD&ĐT cũng đã quy định, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

“Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban phúc khảo để xử lý theo quy định”, Bộ GD&ĐT quy định.

Theo kết quả phúc khảo do Sở GD&ĐT Khánh Hòa công bố, thí sinh có mức điểm tăng cao nhất 0,75 điểm đối với môn Ngữ văn là em C.T.A, học sinh Trường THPT Tháp Chàm, trước phúc khảo bài thi đạt 4.0 điểm, sau phúc khảo bài thi đạt 4,75 điểm. Tại tỉnh Lào Cai, một thí sinh có bài thi tăng vọt từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm vì lý do tô sai mã đề.