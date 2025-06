Thủ tướng: Tiến tới tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Chiều 18-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tổ chức thi với chính quyền 3 cấp, công bố với chính quyền 2 cấp

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Kỳ thi diễn ra ngay trước thời điểm ngày 30-6 khi cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần tổ chức kỳ thi với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả với chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhất quán và thông suốt giữa Trung ương, địa phương là yếu tố quyết định thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: VGP

Hy vọng năm nay không xảy ra tiêu cực

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, sát sao, từ sớm, từ xa với công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, rút kinh nghiệm từ những năm trước, công tác chuẩn bị chủ động, tích cực, từ sớm thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cả hệ thống chính trị, các cơ quan liên quan, nhất là toàn ngành giáo dục và các địa phương.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, công tác tổ chức thi những năm trước đây cũng luôn xuất hiện những yếu tố đột xuất, bất ngờ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Đặc biệt là phòng chống tiêu cực trong tất cả các khâu của kỳ thi và hy vọng năm nay không xảy ra tiêu cực ở bất cứ khâu nào.

Tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Về quan điểm về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chung là: Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "3 bảo đảm": Bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Về phân công các nhiệm vụ, công việc cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết. Đồng thời giải đáp đầy đủ, kịp thời các ý kiến phản ánh trong suốt kỳ thi.

Theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề phát sinh. Bảo đảm đề thi chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đã học, có mức độ phân hóa phù hợp.

Công tác vận chuyển, in sao đề thi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sơ suất, sự cố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi khâu của kỳ thi.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT sau kỳ thi cần tiếp tục nghiên cứu, sớm có lộ trình, kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, chất lượng; xây dựng Đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ năm 2027, tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố. Ảnh: VGP

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Cụ thể, bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, vật lực và cơ sở vật chất. Bảo đảm tuyệt đối an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi; có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường.

Với một số bộ, cơ quan liên quan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với ngành giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn giao thông…

Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, bảo đảm đúng quy định.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN Việt Nam, Hội CCB Việt Nam chỉ đạo các cấp bộ đoàn tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh và công tác bảo đảm trật tự, an toàn trong kỳ thi.