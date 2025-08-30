Thí sinh trúng tuyển đại học có thêm 3 ngày để xác nhận nhập học

Chiều 30-8, Bộ GD&ĐT đã có thông báo gia hạn thời gian xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thời gian gia hạn đến 17 giờ ngày 2-9, thay vì 17 giờ ngày 30-8 như kế hoạch cũ.

Theo đó, thí sinh cần truy cập trang web https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để xác nhận nhập học bằng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó.

Bộ GD&ĐT lưu ý, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển vì mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký.

Sau khi xác nhận trực tuyến, thí sinh sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo thông báo của từng trường.