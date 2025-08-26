Có nên từ chối nhập học đại học để xét tuyển bổ sung?

Loạt trường đại học xét tuyển bổ sung và chỉ tiêu

Sau khi kết thúc đợt xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học đã công bố chỉ tiêu và phương án xét tuyển bổ sung năm 2025 để tìm đủ nguồn tuyển. Hàng loạt trường đã mở cổng nhận hồ sơ, bao gồm các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh, cùng với Đại học Phenikaa và Đại học CMC.

Ngoài ra, một số trường khác cũng đã công bố thông tin chi tiết:

Học viện Hàng không Việt Nam: Tuyển bổ sung 470 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo, với nhiều phương thức xét tuyển.

Trường Đại học FPT: Tuyển bổ sung 5 ngành học trọng điểm gồm Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và khối ngành Ngôn ngữ.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 23/8 đến 31/8 cho 23 ngành đào tạo theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ảnh minh hoạ.

Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội: Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho nhiều ngành đào tạo. Ngưỡng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16 đến 19 điểm tùy ngành.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì: Tuyển bổ sung 13 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển dựa trên học bạ là 18 điểm, còn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Mở xét tuyển bổ sung cho tất cả các ngành với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 61 ngành đến ngày 10/9 bằng phương thức xét học bạ.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn: Dự kiến xét bổ sung 300-350 chỉ tiêu cho ngành công nghệ giáo dục và chuyên ngành công nghệ thông tin trong y tế.

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý rằng các trường sẽ đóng cổng tuyển sinh ngay khi đủ chỉ tiêu, do đó cơ hội có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Lời khuyên từ chuyên gia

ThS. Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn khuyên rằng: "Nếu nguyện vọng đã trúng tuyển là ngành các em thực sự mong muốn và tâm huyết, thì dù đó là nguyện vọng thứ 5 hay 10 cũng nên xác nhận nhập học. Đừng lo lắng về "danh giá", bởi cơ hội thành công đều như nhau nếu có sự nỗ lực".

Cùng quan điểm, ThS. Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM chia sẻ rằng, xét tuyển bổ sung là "con đường hẹp và rất nhiều người đi". Với thí sinh đã trúng tuyển vào ngành học phù hợp, dù chưa phải trường mình yêu thích nhất, vẫn nên xác nhận nhập học. Bởi lẽ, đợt xét tuyển bổ sung thường có điểm chuẩn cao hơn đợt 1 và chỉ tiêu còn lại rất ít, nên nếu lựa chọn sai, thí sinh có thể mất hoàn toàn cơ hội trúng tuyển đại học trong năm nay.