Phụ huynh, thí sinh nườm nượp ‘đổ bộ’ về TP.HCM làm thủ tục nhập học

Từ 8 giờ sáng nay, 25-8, Bộ GD&ĐT chính thức mở cổng thông tin để thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến sau khi biết kết quả xét tuyển từ các trường đại học. Đây là bước bắt buộc trước khi thí sinh nhập học chính thức tại các cơ sở đào tạo.

Cùng với đó, thời gian này, tại nhiều trường ĐH ở TP.HCM đã tấp nập phụ huynh, thí sinh từ khắp nơi đổ về làm thủ tục nhập học trực tiếp. Các trường đã huy động đông cán bộ, nhân viên, sinh viên tình nguyện để hướng dẫn tận tình cho phụ huynh, thí sinh. Các khu vực tiếp đón, làm hồ sơ…được các trường chuẩn bị chu đáo, thậm chí trang hoàng để tạo không khí hân hoan cho ngày hội nhập học.

Có trường còn tận dụng cả ngày chủ nhật (hôm qua) để đón phụ huynh, thí sinh làm thủ tục nhập học. Như Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng...đã bắt đầu đón tân sinh viên từ cuối tuần qua.

Phụ huynh, thí sinh nườm nượp đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM làm thủ tục nhập học, kể cả cuối tuần qua

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), sáng nay, 25-8, không khí tại cơ sở chính của trường diễn ra như một ngày hội đón chào tân sinh viên. Rất đông phụ huynh, thí sinh từ khắp nơi đổ về để làm thủ tục nhập học, đóng các khoản phí và chuẩn bị tìm nơi để chuẩn bị bắt đầu năm học chính thức.

Cảnh nhập học đông đúc tại Trường ĐH Bách khoa sáng 25-8

Các cán bộ, nhân viên Trường ĐH Bách khoa hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học. Ảnh: BK

Tương tự, tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM, từ sáng sớm, phụ huynh, thí sinh đã có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Nhiều gia đình ở các tỉnh xa mới xuống xe khách từ sáng sớm nay đã đi thẳng đến trường để nhập học cho con.

Để hỗ trợ thí sinh, nhà trường đã bố trí nhiều khu vực để phụ huynh thí sinh ngồi nghỉ, check in và làm các thủ tục nhập học.

Phụ huynh, thí sinh xếp hàng làm thủ tục tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM từ sáng sớm 25-8

Nhiều phụ huynh, thí sinh từ các tỉnh xa vừa đến TP.HCM đã có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học cho con em. Ảnh: ST

Không khí chào đón tân sinh viên cũng diễn ra tấp nập tại nhiều trường ĐH khác trên địa bàn TP.HCM trong những ngày này.

Không khí làm thủ tục nhập học và đón tân sinh viên tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU

Phụ huynh, thí sinh làm thủ tục tại Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng 25-8

Trường ĐH Văn Lang dành cả hội trường lớn nhất để chào đón tân sinh viên đến nhập học trong ngày đầu tiên. Ảnh: VL