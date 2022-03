Thầy giáo dạy Hóa với bảng tuần hoàn "siêu to khổng lồ", nhìn phụ kiện đi kèm mới choáng!

Nhìn bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học phiên bản "siêu to khổng lồ" cùng với "phụ kiện" đi kèm của thầy giáo dạy Hóa này, nhiều bạn học sinh phải "tái mặt". Không thuộc bài thì đừng trách thầy không "cảnh báo" trước nha!

Hóa học lâu nay vẫn được xem là môn học đại diện cho những cơn "ác mộng" của không ít bạn học sinh. Từ bảng nguyên cái bảng tuần hoàn hóa học dài ngoằng, rồi tới hóa trị, cân bằng phương trình, hóa hữu cơ rồi cả vô cơ… chỉ nghe thấy những khái niệm ấy thôi là cũng đủ khiến nhiều teen "muốn xỉu".

Để đối phó với môn học "khó nhằn" này, hội học trò đã nghĩ ra đủ cách để biến môn Hóa trở nên dễ thở hơn một chút. Thế là những đồ dùng gắn liền với môn Hóa ra đời. Từ giày dép, cốc uống nước, khăn quàng cổ... cho đến quần áo đều có hình ảnh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mà không chỉ các bạn học sinh, thầy cô giáo cũng sáng tạo không ngừng với mong muốn giúp các bạn teen "nuốt trôi" môn học này một cách dễ dàng hơn, ví dụ như thầy giáo tại trong hình ảnh dưới đây.

(Ảnh: Bùi Phú Tài/ Group Trường Người Ta)

Cụ thể, thầy giáo dạy Hóa của trường THPT Nguyễn Tất Thành (Quận 6, TP.HCM) đã phóng to đùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ra để dán lên bảng. Nhìn bảng tuần hoàn chiếm hết cả nửa cái bảng khiến dân tình không khỏi "ngã ngửa". Đáng chú ý, thầy còn dùng một cây thước "siêu to khổng lồ" để chỉ vào từng nguyên tố. Nhìn thầy cùng cây thước "khổng lồ" thế này có ai dám không thuộc bảng tuần hoàn không nào?

Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là của các bạn học sinh. Ai nấy đều bật cười trước sự đầu tư có "1-0-2" của thầy giáo này. Còn hội học sinh thì cũng được phen "xanh mặt" khi thấy cây thước vĩ đại trong tay của thầy, thậm chí có bàn còn "tranh thủ hơn cao thủ", vào hỏi "chủ thớt" để xin file in dán lên bảng cho cả lớp học thuộc.

- Các bạn ơi! Thầy Hoá chỉ cầm CUỘN GIẤY giấy để cuốn bảng tuần hoàn hoá học siêu to khổng lô thôi nè! Các bạn đừng "run sợ" nhé!

- Mọi ngươi ơi mình có thể lấy file bảng tuần hoàn cỡ bự như vậy ở đâu ạ? Mình mò khắp Internet rồi mà không thấy. Mấy file nhỏ in toàn bị vỡ thôi, mình muốn in to như bản ở trong hình luôn.

- Nhìn cây thước "nhỏ bé" trong tay thầy thế này mà không thuộc bảng tuần hoàn chắc thầy cho "đăng xuất" luôn khỏi lớp.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/thay-giao-day-hoa-voi-bang-tuan-hoan-sieu-to-khong-lo-nhin-phu-kien-di-kem-moi-choang-post1421978.tpo