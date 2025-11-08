Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cảnh báo văn bản giả mạo đào tạo liên kết quốc tế

Đại diện Phòng Đào tạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng xác nhận, thời gian gần đây, nhà trường phát hiện một số văn bản và thông báo giả mạo được phát tán qua mạng xã hội hoặc các kênh không chính thống về chương trình đào tạo liên kết quốc tế của trường. Theo đó, nhà trường đã phát đi thông báo, cảnh báo tới sinh viên, phụ huynh và cộng đồng thận trọng khi tiếp nhận thông tin, kẻo bị lợi dụng.

Cụ thể, theo văn bản giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng ký ngày 27/10/2025 lan truyền trên mạng xã hội, sinh viên tham gia khóa đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) sau khi hoàn thành đầy đủ học phần theo quy định sẽ được cấp bằng cử nhân tại Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Việt Nam).

Chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức toàn diện về ngành y khoa trong bối cảnh toàn cầu. Cung cấp kỹ năng tư duy chiến cho ngành y khoa; hình thành khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Đồng thời, chương trình sẽ có 2 giảng viên đi cùng các sinh viên để giám sát và hỗ trợ.

Văn bản giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng mới nhất đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hồ sơ yêu cầu chứng minh tài chính ngắn hạn có số dư tài khoản từ 550-980 triệu đồng để làm biên bản sao kê điện tử. Đặc biệt, văn bản còn ghi "đây không phải là khoản đóng hay nộp cho nhà trường" để tránh bị nghi ngờ.

Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng lừa đảo còn giả mạo con dấu, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng trường. Tuy nhiên trên thực tế, GS.TS Phạm Minh Khuê, người ký tên và đóng dấu trong văn bản hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế, không còn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường.

Theo đại diện Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đây không phải lần đầu tiên trường bị mạo danh, lan truyền thông tin về chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Trước đó, ngày 10/9, sinh viên nhận được văn bản giả về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc. Ngày 20/9, tiếp tục xuất hiện thông báo giả về chương trình trao đổi tân sinh viên xuất sắc có thành tích tốt giữa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với Đại học Okayama (Nhật Bản). Mục đích của các đối tượng lừa đảo là lợi dụng sự cả tin của sinh viên để chiếm đoạt tài sản.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã gửi đi thông báo, cảnh báo tới toàn thể sinh viên và phụ huynh nhà trường qua email, trên fanpage của trường và website nhà trường về việc thận trọng khi tiếp cận thông tin mang tên nhà trường. Nhà trường khẳng định, đến thời điểm này trường không triển khai bất cứ hoạt động liên kết đào tạo quốc tế nào. Đây là những thông báo giả mạo, không có giá trị pháp lý.

Vì vậy, sinh viên và phụ huynh cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội, kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra, ngân hàng hay cán bộ nhà trường nếu chưa được xác thực rõ ràng.

Nhà trường cũng chỉ ra những dấu hiệu nhận biết văn bản giả mạo để sinh viên, phụ huynh kiểm chứng như: Những thông báo giả mạo thường có thể thức văn bản sai quy chuẩn, nội dung thiếu thống nhất, nhiều lỗi chính tả. Thủ đoạn chủ yếu là yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính với số tiền lớn trong tài khoản; ngoài ra không có kênh liên lạc chính thống hay địa chỉ xác thực từ nhà trường. Chính vì vậy, sinh viên cần thận trọng, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng để tránh trở thành nạn nhân của các tổ chức lừa đảo.

Sinh viên tuyệt đối không nộp hồ sơ, không chuyển tiền, không cài đặt ứng dụng lạ hay truy cập các đường link không xác thực. Mọi hoạt động hợp tác quốc tế, học bổng hay giao lưu sinh viên đều được thông báo chính thức trên website và các kênh truyền thông chính thống của nhà trường, phía Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhấn mạnh.