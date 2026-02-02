Bộ GD- ĐT công bố tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại trường đại học, trường nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) vừa ban hành hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại.

Bộ GD-ĐT khuyến khích tự sắp xếp, tổ chức lại các phân hiệu, địa điểm đào tạo, cơ sở đào tạo của các cơ sở giáo dục nhằm hạn chế các địa điểm, cơ sở đào tạo có diện tích nhỏ, thiếu tập trung.

5 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp

Mức độ đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn: Các cơ sở giáo dục không đảm bảo điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc các ngành đào tạo không đảm bảo điều kiện mở ngành, duy trì ngành đào tạo; không đảm bảo đạt chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành.

Ngành và lĩnh vực đào tạo: Cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển nhiều ngành kinh tế - xã hội nhưng tỷ trọng quy mô đào tạo, thành tích nghiên cứu trong một lĩnh vực rất nhỏ (trừ khối ngành quốc phòng - an ninh, sức khỏe và Nghệ thuật); tiến tới giảm số lượng cơ sở đào tạo đơn ngành.

Tính phục vụ chức năng quản lý nhà nước: Lĩnh vực đào tạo không phục vụ đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở.

Tính thiết yếu: Lĩnh vực đào tạo của cơ sở giáo dục không đóng vai trò thiết yếu (không thể thay thế) đối với việc hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính riêng biệt, phức tạp cao, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục hoặc lĩnh vực đào tạo không thể tuyển sinh, xã hội không có nhu cầu.

Tính đặc thù: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tự rà soát và quyết định phương án, lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc phù hợp với yêu cầu của đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự rà soát và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trực thuộc đào tạo chuyên sâu khối ngành sức khỏe và nghệ thuật phù hợp với đặc thù chuyên môn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Không căn cứ theo mức độ tự chủ tài chính

Theo Bộ GD- ĐT, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phải phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng, Chính phủ, đồng thời đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể, các cơ sở giáo dục hoạt động đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, chất lượng cao hơn, đa ngành, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục không căn cứ mức độ tự chủ tài chính mà căn cứ vào vị trí địa lý, không gian, tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu nhân lực của địa phương, của cả nước; căn cứ vào ngành nghề đào tạo, thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục; có đánh giá tới yếu tố thương hiệu, tầm ảnh hưởng trong nước, quốc tế của đơn vị.

Giảng viên và sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM nghiên cứu robot

Bộ GD-ĐT nêu rõ sau năm 2030 sẽ kiên quyết tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đối với các cơ sở giáo dục đại học không bảo đảm điều kiện, tiêu chí theo quy định.

Các cơ sở giáo dục không thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại cũng cần phải tự tiến hành tự rà soát, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong, xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm bộ máy quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả theo quy định.

Bộ GD- ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại và báo cáo về bộ trước ngày 31-1, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30-6.

Theo Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị, các bộ, ngành, địa phương phải sớm sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể trường không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian; nghiên cứu sáp nhập viện nghiên cứu với trường đại học và chuyển một số trường về địa phương quản lý.