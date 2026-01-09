Sinh viên xuất sắc được tuyển vào quân đội được hưởng phụ cấp 250% lương

Đây là một trong những chính sách được quy định tại Nghị định 363/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.

Trường hợp có nhu cầu, cá nhân được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa: VGP.

Theo Nghị định, sinh viên, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian đào tạo là một trong những nhóm đối tượng trọng tâm được thu hút vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng, bao gồm lương theo cấp bậc quân hàm, chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật. Thời gian áp dụng chính sách là 5 năm.

Về điều kiện sinh hoạt và làm việc, các đối tượng này được bảo đảm quân trang, trang phục, tiền ăn, nhu yếu phẩm đặc thù, diện tích phòng ở, phòng làm việc và định mức trang thiết bị ưu tiên; được thuê nhà ở công vụ với tiêu chuẩn cao hơn hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chưa bố trí được nhà ở công vụ.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định một số trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn. Đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao hưởng 400% mức lương hiện hưởng.

Ngoài các mức phụ cấp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá hằng năm về số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm, công việc để quyết định tăng thêm phụ cấp từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nghị định 363/2025/NĐ-CP quy định cụ thể đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp; cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.