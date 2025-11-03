Bắc Ninh sẽ hỗ trợ chi phí cho học sinh, sinh viên

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đang trình cấp có thẩm quyền xem xét chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh và sinh viên.

Theo đó, điều kiện để nhận hỗ trợ, học sinh, sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Những người này đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS) hoặc trung học phổ thông (THPT) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển và tham gia học trình độ trung học nghề hoặc trung cấp hoặc cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2025-2026 đến năm học 2029-2030.

Học sinh, sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển và tham gia học trình độ trung học nghề hoặc trình độ trung cấp tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2025-2026 đến năm học 2029-2030.

Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh và sinh viên.

Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở đào tạo thì chỉ được hưởng chính sách tại một cơ sở đào tạo do học sinh, sinh viên lựa chọn.

Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế của khóa học và không quá 10 tháng/1 năm học; không quá 20 tháng/1 khóa học chương trình đào tạo trình độ trung học nghề hoặc trình độ trung cấp; không quá 30 tháng/1 khóa học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Học sinh, sinh viên học các chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ thì kinh phí hỗ trợ được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo niên chế, và được áp dụng cho học sinh, sinh viên tuyển mới từ năm học 2025-2026. Tùy từng đối tượng, mỗi học sinh, sinh viên nhận mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng.