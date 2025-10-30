Sẽ buộc thôi việc giáo viên hành hung đồng nghiệp trong sân trường

Ngày 30-10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất với đề nghị buộc thôi việc một giáo viên bị tố bóp cổ đồng nghiệp.

Vết xước trên cổ của một giáo viên bị ông ĐT hành hung. Ảnh: N.V

Trước đó, một giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk), tố cáo ông ĐT đã hành hung mình ngay tại sân trường.

Ngày 18-10, sau quá trình xác minh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp tổ chức họp kiểm điểm ông ĐT.

Ngày 25-10, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Võ Nguyên Giáp tiến hành họp, thống nhất kỷ luật ông ĐT bằng hình thức buộc thôi việc.

Ngày 27-10, Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Nguyên Giáp họp, thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với ông ĐT và báo cáo Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông ĐT đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể đồng nghiệp. Gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của trường và của ngành giáo dục.

Hơn thế, từ năm 2013 đến năm 2025, ông ĐT đã bị nhiều quyết định kỷ luật tại các đơn vị công tác. Trong đó, có hai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách; ba quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện nay, ông ĐT đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm đạo đức nhà giáo nhưng vẫn tái phạm.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhận định, ông ĐT đã tái phạm trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời, hành vi của ông ĐT vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Vì vậy, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông ĐT.