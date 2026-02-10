Chàng trai Việt ở Apple chinh phục Đại học Harvard

Trần Tùng Anh, 28 tuổi, hiện là chuyên viên phụ trách chính sách bảo mật tại Apple (Mỹ). Công việc của anh là nghiên cứu luật và quy định liên quan bảo mật, quyền riêng tư người dùng, từ đó phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Apple.

Chàng trai quê Bắc Ninh nhận tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật Khoa học máy tính tại Đại học Harvard, hồi tháng 11/2025.

"Hành trình của tôi dài với hàng trăm lời từ chối và nhiều lần hoài nghi bản thân. Kết quả này rất ý nghĩa. Nhiều khi, chúng ta chỉ cần một lời đồng ý trong hàng loạt câu từ chối", Tùng Anh chia sẻ.

Trần Tùng Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tùng Anh đến Mỹ năm 2017 với học bổng 100% học phí của Đại học Texas Christian, theo ngành Công nghệ thông tin.

Vào mùa hè năm thứ nhất, anh trúng tuyển làm thực tập sinh tại PwC Việt Nam, làm ở bộ phận quản trị rủi ro công nghệ và bảo mật hệ thống khách hàng. Sau trải nghiệm này, Tùng Anh đặt mục tiêu xin thực tập ở Mỹ và đều đặn gửi gần 100 hồ sơ một tháng, ròng rã suốt nửa năm.

Năm 2019, chàng trai Việt được nhận thực tập ở một công ty mỹ phẩm Mỹ, rồi trúng tuyển EY - công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Big4). Giữa lúc đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bố mẹ muốn Tùng Anh về nước, nhưng tiếc cơ hội đang có, anh xác định "bị sa thải mới về".

Một trong những đối tác của EY là Google, nên Tùng Anh được tiếp cận mảng luật công nghệ, các chính sách bảo mật của Google và Youtube. Anh hứng thú vì cho rằng công nghệ được xây dựng trên nền tảng chính sách, phải hiểu mới tạo ra sản phẩm hữu ích và không vi phạm quyền người dùng. Hai năm ở đây đã giúp Tùng Anh tự tin ứng tuyển vào các công ty công nghệ, trong đó có Apple.

Qua được vòng hồ sơ, Tùng Anh được Apple gọi phỏng vấn với 5 vòng, trong hai tháng theo cấp độ tăng dần. Tuy nhiên, thư mời phỏng vấn vòng đầu tiên rơi vào hộp thư rác nên Tùng Anh bỏ lỡ. Tới email thứ ba, anh mới biết và vội vàng liên hệ lại và nhận lịch phỏng vấn ngay trong ngày. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Tùng Anh chủ yếu rà lại các dự án đã tham gia, kinh nghiệm có được và liên hệ với các yêu cầu của Apple.

Với Tùng Anh, vòng phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao rất áp lực, nhưng khó nhất là vòng cuối - phỏng vấn hội đồng. Vòng này, bộ phận tuyển dụng chủ yếu kiểm tra khả năng kết nối, làm việc với nhiều người ở những bộ phận khác nhau.

Cuối cùng, Tùng Anh chính thức trở thành nhân viên Apple từ cuối tháng 2/2022. Anh nhìn nhận ngoài cơ hội nâng cao chuyên môn, môi trường làm việc giúp bản thân biết cách đặt câu hỏi đúng.

"Tức là trước một dự án, bạn phải biết hỏi ai, hỏi về cái gì, bắt đầu từ đâu. Đặt câu hỏi đúng mới ra được vấn đề, từ đó thúc đẩy dự án hiệu quả", anh giải thích.

Tùng Anh và Tim Cook, CEO của Apple. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong bản đánh giá nhân viên, trưởng phòng Quản lý Nội dung và Dịch vụ - Phòng Pháp chế của Apple nhận xét Tùng Anh đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên. Ông cho biết anh có tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và xử lý thông tin. Đồng nghiệp cũng đánh giá cao khả năng đặt câu hỏi và xoay xở công việc của Tùng Anh, coi anh là "nhà lãnh đạo đáng tin cậy" trong nhóm.

Tùng Anh thấy công việc của mình thú vị vì hàng năm Apple luôn ra mắt những sản phẩm và tính năng mới. Song, điều này cũng đòi hỏi anh liên tục cập nhật kiến thức và những điều chỉnh chính sách. Vì vậy, anh quyết định học thạc sĩ.

Quá trình ứng tuyển Harvard không gặp nhiều khó khăn vì Tùng Anh đáp ứng điều kiện cần là trên 5 năm kinh nghiệm, có thư giới thiệu từ cấp trên và đồng nghiệp.

Trong thư động lực, anh cũng chia sẻ hành trình ứng tuyển và những trải nghiệm trong công việc. Theo Tùng Anh, ứng viên không cần kể một câu chuyện về bản thân như bài luận cho bậc đại học, mà cần trả lời hai câu hỏi chính một cách trực diện: bạn có gì để theo học và cần gì từ chương trình.

Anh cũng thấy buổi phỏng vấn với đại diện tuyển sinh trường Harvard như một cuộc trao đổi. Ngoài chia sẻ về năng lực, dự định, anh còn đặt câu hỏi về những giá trị mà ngành học có thể mang đến cho bản thân.

"Tôi cho rằng không nên quá dè dặt. Mình mất tiền đi học, nên cũng cần được biết về quyền lợi và xem trường có thể đáp ứng được mong muốn của mình hay không", Tùng Anh nói.

Tùng Anh đi làm tại trụ sở chính của Apple. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chàng trai Việt sẽ bắt đầu chương trình học vào cuối tháng 1, dự kiến kéo dài hai năm. Anh định ưu tiên học những lớp về Trí tuệ nhân tạo (AI) vì đang làm một số dự án liên quan. Song song, Tùng Anh muốn làm chuyên về ví điện tử của Apple (ứng dụng lưu trữ các loại thẻ thanh toán, giấy tờ), từ đó mở rộng kiến thức về tài chính - ngân hàng và các quy định cư trú (khi ví tích hợp cả hộ chiếu). Dù biết sẽ gặp nhiều áp lực để cân đối thời gian, anh thấy hào hứng về những trải nghiệm sắp tới.

Gần 10 năm ở Mỹ, Tùng Anh rút ra bài học rằng cần bình tĩnh khi bị từ chối bởi đây là điều bình thường và hầu hết du học sinh đều trải qua.

"Miễn là bạn đang nỗ lực hết sức, điều tốt đẹp sẽ đến", anh nói.