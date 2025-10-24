Sáp nhập 2 trường cao đẳng y tế vào 2 trường đại học

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của 2 trường cao đẳng trên vào 2 trường đại học theo quy định.

Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Ảnh TN

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế hướng dẫn Trường đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại 2 trường cao đẳng theo quy định.