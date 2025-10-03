4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

(Bài viết của tài khoản "Mẹ Bỉm Sữa" đăng trên Abolouwang cho thấy 4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh đang được cư dân mạng đánh giá là "đỉnh của chóp")

Chào các bạn, tôi là "Mẹ Bỉm Sữa".

Hôm qua, tôi xem đi xem lại một đoạn video 3 lần, lần nào cũng không nhịn được mà bật cười.

Một cô bé với vẻ mặt nghiêm túc hỏi bố mình: "Có người bắt nạt con thì phải làm sao?"

Bố cô bé không chớp mắt một cái: "Thì con dùng xẻng nhỏ xúc hắn".

Cô bé ngập ngừng: "Nhưng con là con gái mà".

Bố cô bé lập tức đáp lời: "Vậy thì con dùng xẻng nhỏ màu hồng mà xúc hắn".

Một cuộc đối thoại hỏi - đáp tự nhiên, tưởng chừng như kịch bản hài, nhưng đó lại là một cuộc trò chuyện hằng ngày có thật. Và chính kiểu giao tiếp tưởng chừng như "trò đùa" này lại hé lộ trí tuệ nuôi dạy con của một số bậc cha mẹ: Hài hước nhưng không phù phiếm, trêu đùa nhưng ẩn chứa tình yêu và sự động viên từ tận đáy lòng.

Những bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc cao thực sự lại khéo léo lồng ghép việc giáo dục vào những câu chuyện cười và những cuộc trò chuyện bình thường. Ảnh minh hoạ

Có cư dân mạng sau khi xem xong đã bình luận: "Ông bố này chắc chắn là một người cuồng con gái, lại còn là 'trình độ cao cấp'. Đánh nhau mà cũng không quên vẻ đẹp màu hồng nữ tính, thật đỉnh!".

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra: Nhiều lúc, chúng ta cứ nghĩ việc nuôi dạy con là phải giảng đạo lý, đặt ra quy tắc, xây dựng uy quyền. Nhưng những bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc cao thực sự lại khéo léo lồng ghép việc giáo dục vào những câu chuyện cười và những cuộc trò chuyện bình thường.

Không lâu trước đây, tôi lướt qua một diễn đàn về nuôi dạy con, trong đó có những câu chuyện nuôi dạy con đều là những "mảnh ghép nhỏ" từ cuộc sống, nhưng mỗi câu chuyện đều chứa đựng "công nghệ giáo dục" tuyệt vời.

Có chuyện ấm áp như một ly trà gừng, có chuyện dí dỏm đến mức làm người ta cười ra nước mắt. Nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một thông điệp: Bậc cha mẹ tốt thật sự không bao giờ dựa vào việc quát tháo.

Câu chuyện của 4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh

Câu chuyện 1: "Hình phạt đứng trong không khí ngày lễ"

Bạn đã bao giờ thấy hình phạt đứng lại có thể tạo ra "không khí lễ hội" chưa?

Hôm đó, hai chị em tranh thủ lúc người lớn không để ý, bấm hết tất cả các nút thang máy của cả tòa nhà. Thật sự là bấm từ tầng 1 đến tầng 30, khiến cả ban quản lý cũng phải đau đầu.

Bạn nghĩ rằng cha mẹ sẽ lôi chúng về nhà và quát tháo một trận sao? Không!.

Cha mẹ các bé đưa ra một quyết định bất ngờ: Vào đúng ngày mùng Một Tết, họ bắt hai đứa trẻ mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước cửa thang máy, vừa nói "Chúc mừng năm mới" vừa cúi đầu xin lỗi những người hàng xóm.

Dạy con lễ phép và biết nhận lỗi giúp con trưởng thành hơn. Ảnh minh hoạ

Một số người cho rằng đó là "giáo dục kiểu bêu xấu", nhưng đa số mọi người lại cười. Thậm chí có một cư dân còn cười và nói: "Cái Tết năm nay thật là vui vẻ, mấy đứa trẻ này cũng coi như lập công rồi!".

Thực tế, cặp cha mẹ này không hề mắng mỏ hay đánh đập, nhưng họ đã dùng một cách "để con tự kiểm điểm trong tình huống thực tế", giúp con hiểu hậu quả là gì: Đó là đối mặt, là tự suy ngẫm và quan trọng hơn là trưởng thành.

Bình luận của cư dân mạng (Phi Phi Lỗ Tây Tây) đặc biệt gây xúc động: "Những bậc cha mẹ có trình độ không bao giờ dựa vào việc quát tháo, mà dựa vào tình huống và trải nghiệm thực tế".

Câu chuyện 2: "Bài học tâm lý học" trong lều giữa sa mạc

Tại một khu cắm trại ở Tây Bắc, một cô bé sau khi rửa mặt xong cau mày hỏi mẹ: "Tối nay con có nên thay đồ ngủ không?".

Người mẹ vừa lau tóc, vừa đáp: "Đừng thay, trong lều toàn cát, thay vào càng khó chịu hơn".

Cô bé có chút không vui: "Nhưng nếu không thay con sẽ không ngủ được".

Dạy con đưa ra lựa chọn – nói cho con biết: Con có quyền không nghe theo, nhưng với điều kiện con phải hiểu được lý do đằng sau những ý kiến khác biệt đó. Ảnh minh hoạ

Nếu là nhiều cha mẹ khác, có lẽ sẽ là một câu: "Mẹ đã bảo đừng thay, còn nói gì nữa?". Và đứa trẻ hoặc là ấm ức chịu đựng, hoặc là bùng nổ cãi vã.

Nhưng người mẹ này thì không.

Bà nói với giọng không nặng không nhẹ: "Con vừa hỏi ý kiến mẹ đúng không? Và mẹ đã cho con lời khuyên. Nhưng nếu con có suy nghĩ riêng, con cũng có thể kiên trì với lựa chọn của mình. Đừng buồn chỉ vì người khác nghĩ khác con".

Nghe xong, cô bé gật đầu: "Con quyết định thay đồ ngủ."

Bình luận của cư dân mạng bùng nổ: "Mẹ này có phải là nhà tâm lý học không? Lời nói của bà ấy khiến một người trưởng thành như tôi cũng thấy vỡ lẽ".

Đây mới là cách tốt nhất để dạy con đưa ra lựa chọn – nói cho con biết: Con có quyền không nghe theo, nhưng với điều kiện con phải hiểu được lý do đằng sau những ý kiến khác biệt đó.

Câu chuyện 3: "Định luật công bằng" trong quả táo

Bạn đã bao giờ tức giận đến mức bốc hỏa vì "con nhà người ta" chưa?

Một cô bé không được cô giáo chọn lên sân khấu biểu diễn, về nhà cứ than vãn trên suốt đường đi: "Tại sao bạn ấy lại được chọn? Rõ ràng là con cũng biết làm mà!".

Dạy con cách toả sáng để được đánh giá, nhận biết trong một tập thể. Ảnh minh hoạ

Mẹ cô bé không vội đáp lời, thay vào đó chỉ vào một đống táo trên bàn: "Con chọn một quả đi".

Cô bé nhìn quanh một lượt: "Chúng đều giống nhau mà".

Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, trong mắt cô giáo, các con cũng là một đống táo 'tương tự nhau'. Nếu con muốn được chọn, con phải làm cho mình trở nên khác biệt".

Hành động này được xem như một "bài học ẩn dụ" kinh điển.

Không hề nói "con không giỏi", không hạ thấp tiêu chuẩn của cô giáo, mà là âm thầm hướng dẫn con suy nghĩ: "Tại sao mình lại được nhìn thấy?".

Bình luận của cư dân mạng: "Cách này cao tay hơn rất nhiều so với việc nói thẳng 'con không đủ tốt'".

Câu chuyện 4: "Phép thuật tự tin" của Ultraman

Có một cảnh khác nữa khiến tôi không nhịn được cười.

Một cậu bé cầm bộ quần áo Ultraman: "Mẹ ơi, con có thể mặc bộ này đến trường không?".

"Đương nhiên rồi".

"Nhưng bạn bè có cười con không?".

Mẹ cậu ngẩng đầu lên: "Con có thấy bộ đồ này ngầu không?".

"Cực kỳ ngầu!".

"Vậy thì cứ mặc thôi. Con đã bao giờ thấy Ultraman quan tâm đến ý kiến của người khác chưa?".

Cách "tẩy não ngược" này không chỉ trấn an được sự bất an của đứa trẻ mà còn gieo vào tiềm thức của con hạt giống "tự nhận thức".

Người mẹ này hiểu rằng: sự tự do trong cách ăn mặc của con không phải là dựa vào việc khuyến khích con "chạy theo đám đông", mà là dạy con từ nhỏ cách tự tin – "Nếu con thích, thì cứ mặc thôi, người khác không thích không có nghĩa là con sai".

Một người bình luận: "Bà mẹ này thật biết mượn lực đánh lực. Dùng Ultraman để xây dựng sự tự tin cho con".

Hành vi của cha mẹ, là tấm gương tương lai của con cái

Chúng ta thường nói "con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ", nhưng nói một cách chính xác hơn: Con cái không chỉ "bắt chước" cha mẹ mà còn "thừa hưởng" cách họ xử lý thế giới.

Nếu bạn mất kiểm soát cảm xúc, con cái cũng sẽ học cách giải quyết vấn đề bằng cách la hét.

Nếu cha mẹ dùng sự hài hước, sự dẫn dắt, sự tôn trọng để đáp lại những rắc rối tuổi thơ của con, con sẽ học được cách đối phó với những thử thách trong cuộc sống bằng trí tuệ và sự tự tin.

Đằng sau mỗi bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc cao là cả một "công trình trình diễn hành vi" lâu dài.

Không phải là giảng một đống đạo lý suông, mà là lồng ghép đạo lý vào cuộc sống hằng ngày.

Không phải là trở thành một người cha mẹ hoàn hảo, mà là đưa ra lựa chọn đúng đắn vào những thời điểm then chốt.

Lời nhắn nhủ từ "Mẹ Bỉm Sữa"

Thực ra, nói cho cùng, việc nuôi dạy con không có một đáp án chuẩn mực nào. Nhưng khi bạn nhìn thấy những bậc cha mẹ này, bạn sẽ nhận ra rằng, giáo dục không nằm ở việc nói ra bao nhiêu lời giáo huấn, mà nằm ở việc có thực sự bước vào thế giới nội tâm của con hay không.

Vì vậy, tôi muốn nói với mỗi người làm cha mẹ đã đọc bài viết này:

- Đừng lo sợ mình "không biết dạy con". Nền giáo dục thực sự bắt đầu từ một cuộc trò chuyện bình tĩnh, một phép ẩn dụ dịu dàng và một lần đáp lại không quát tháo.

- Bạn làm đúng một lần, con có thể sẽ ghi nhớ cả đời.

Đó chính là phép màu của giáo dục.

Mong rằng chúng ta đều sẽ trở thành những bậc cha mẹ mà con cái luôn "muốn tâm sự".