4 câu chuyện dạy con "cao tay" khiến phụ huynh phải gật gù

Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trong video, một bé gái nghiêm túc hỏi cha: “Nếu có người bắt nạt con thì con phải làm sao?”

Người cha trả lời ngay: “Lấy cái xẻng xúc nó”.

Khi bé gái thắc mắc: “Nhưng con là con gái mà”, ông lập tức đáp lại: “Vậy thì lấy cái xẻng màu hồng xúc nó”.

Cuộc đối thoại ngắn gọn, tự nhiên nhưng đầy dí dỏm này được nhiều người cho rằng đã thể hiện một cách giáo dục thú vị: Sử dụng sự hài hước để truyền tải sự yêu thương và khích lệ, thay vì những lời răn dạy khô cứng.

Một số bình luận trên mạng cho rằng người cha trong video đã khéo léo lồng ghép yếu tố “nữ tính” vào câu trả lời, vừa bảo vệ con, vừa tạo cho bé cảm giác tự tin.

Nhiều người vẫn nghĩ nuôi dạy con là phải giảng giải đạo lý, đặt ra quy tắc nghiêm ngặt và thể hiện sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít bậc phụ huynh chọn cách dạy con theo những phương pháp giản dị, gần gũi và đôi khi pha chút hài hước. Dưới đây là 4 câu chuyện nhỏ từ đời thường, nhưng lại cho thấy những cách tiếp cận thông minh và giàu cảm xúc trong việc giáo dục con cái.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện 1: “Phạt đứng” ở thang máy nhưng lại tràn ngập không khí Tết

Hôm đó, hai chị em tranh thủ lúc người lớn không để ý, nghịch ngợm bấm hết toàn bộ nút thang máy, từ tầng 1 đến tầng 30. Kết quả là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, đến mức ban quản lý cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Nhiều người nghĩ cha mẹ của 2 đứa trẻ này chắc chắn sẽ nổi giận, kéo con về rồi quát mắng một trận. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Sáng mùng 1 Tết, cha mẹ cho hai con mặc quần áo chỉnh tề, đứng ngay cửa thang máy. Mỗi khi có hàng xóm đi qua, 2 đứa trẻ vừa cúi chào xin lỗi, vừa nói: “Chúc mừng năm mới.”

Khung cảnh vốn có thể rất căng thẳng lại trở thành một màn chào xuân đầy bất ngờ. Nhiều người hàng xóm bật cười, có người còn vui vẻ nói: “Năm nay có hai em bé đứng chào thế này, Tết thấy rộn ràng hẳn lên.”

Không quát mắng, không phạt roi, cha mẹ đã khéo léo để con tự trải nghiệm và hiểu rằng hành động sai lầm cần được sửa chữa bằng tính trách nhiệm và sự tự giác.

Câu chuyện 2: “Bài học tâm lý” trong lều sa mạc

Ở một khu cắm trại, một bé gái sau khi rửa mặt xong, nhăn nhó hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tối nay có cần thay đồ ngủ không?”

Mẹ vừa lau tóc vừa đáp hờ: “Thôi, đừng thay. Trong lều toàn cát, thay rồi còn khó chịu hơn.”

Cô bé có vẻ không vui, nói nhỏ: “Nhưng nếu con không thay thì con không ngủ được.”

Nếu đổi là nhiều phụ huynh khác, có lẽ đã gắt gỏng: “Mẹ bảo không thay rồi, còn nói gì nữa”. Và thế là con hoặc tủi thân im lặng, hoặc cãi vã nổ ra.

Nhưng người mẹ này thì khác. Bà nhẹ nhàng nói: “Con vừa rồi là muốn xin ý kiến của mẹ đúng không? Mẹ đã đưa ra lời khuyên. Nhưng nếu con có quyết định riêng, con hoàn toàn có thể kiên định với nó. Đừng vì người khác nghĩ khác mình mà cảm thấy khó chịu”.

Nghe xong, cô bé gật đầu: “Con quyết định sẽ thay đồ ngủ.”

Đó chính là cách dạy con biết lựa chọn khôn ngoan, cho con quyền tự quyết, đồng thời giúp con hiểu lý do đằng sau những lời khuyên khác biệt.

Câu chuyện 3: Quả táo và “luật công bằng”

Một bé gái trở về nhà sau khi không được thầy chọn lên sân khấu biểu diễn. Cô bé vừa đi vừa than thở: “Tại sao thầy lại chọn nó chứ? Con cũng biết làm mà”.

Mẹ không vội an ủi hay chê trách, mà chỉ chỉ vào rổ táo trên bàn: “Con chọn một quả đi”.

Cô bé nhìn một hồi rồi nói: “Quả nào cũng giống nhau.”

Mẹ mỉm cười: “Đúng vậy, trong mắt thầy, các con cũng giống nhau như thế. Nếu con muốn được chọn, con phải khiến mình trở nên khác biệt”.

Không cần nói con “chưa đủ giỏi”, cũng không hạ thấp tiêu chuẩn của thầy, bà mẹ đã khéo léo gieo vào con một suy nghĩ: “Mình phải làm gì để nổi bật và được nhìn thấy?”.

Câu chuyện 4: Ultraman và “phép màu tự tin”

Một cậu bé cầm bộ đồ Ultraman hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con mặc cái này đi học được không?”

Mẹ đáp ngay: “Được chứ.”

Cậu bé chần chừ: “Nhưng nếu bạn bè cười con thì sao?”

Mẹ nhìn con, hỏi ngược lại: “Con thấy bộ đồ này có ngầu không?”

Cậu bé sáng mắt lên: “Ngầu cực kỳ luôn”.

Mẹ gật đầu: “Vậy thì con mặc đi. Con có thấy Ultraman bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì không?”

Một câu trả lời vừa ngắn gọn vừa thuyết phục, không chỉ xua tan nỗi lo của con mà còn gieo vào lòng con một hạt giống tự tin: Con thích là đủ, người khác không thích không có nghĩa con sai.